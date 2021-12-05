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Путин поддержал инициативы о дистанционной продаже рецептурных лекарств

Президент Владимир Путин поддержал инициативы «Единой России» о дистанционной продаже рецептурных лекарств и возможности дистанционно выписывать электронные рецепты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Из-за омикрон-штамма нагрузка на амбулаторное звено выросла в разы. Лекарственное обеспечение, переход на электронные рецепты могли бы быть очень важными как для первичной системы здравоохранения, так и для пациентов, потому что качественное оказание медицинской помощи без этого невозможно», - сказал глава комиссии «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко.

Он также отметил, что важно в период сверхнагрузок использовать дистанционные технологии для выписывания рецептов для лечения пациента. Сейчас врач может только скорректировать свой диагноз, а за рецептами приходится обращаться лично. «Предлагаем дать возможность врачу при наличии медицинской карты в бумажном и электронном виде осуществлять дистанционный прием, ставить диагноз и выписывать электронные рецепты», - прокомментировал Денис Проценко.

Он добавил, что часть регионов, в том числе Москва, к реализации таких технологий давно готова. Кроме того, в столице сейчас из-за пандемии выписка больничных листов и их закрытие уже осуществляется с использованием телеконсультации без посещения поликлиники. Также он предложил разрешить доставку рецептурных лекарственных препаратов пациентам для маркированных лекарств по электронным рецептам.

Денис Проценко предложил Владимиру Путину поддержать принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Законопроект, который позволит организовать доставку таких лекарств в пилотном режиме в отдельных регионах, уже внесли в правительство. Его разработали Минэкономразвития и Минздрав вместе с «Единой Россией».

Президент назвал предложения логичными. «Эксперимент с электронными рецептами надо развивать. Он в целом показывает хороший результат», - сказал он.

Предложения партии на форуме также одобрил Минздрав. Ранее «Единая Россия» предлагала правительству провести эксперимент в ряде регионов, которые наиболее готовы к торговле рецептурными препаратами онлайн.

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский отметил, что сейчас, в период пандемии коронавируса, нужно минимизировать контакты друг с другом. В нынешних условиях приходится перестраиваться на онлайн-формат получения товаров и услуг.

«Дистанционная продажа рецептурных лекарств на постоянной основе – это безопасный и очень удобный формат в нынешних условиях. Теперь пациентам не нужно будет ходить в поликлинику, а можно заказать лекарство через электронный ресурс, тем самым сэкономив силы и время, – пояснил он. – Стоит отметить, что в настоящее время волонтеры партии доставляют лекарства и продукты обратившимся в волонтерский центр гражданам».

Напомним, продажу рецептурных лекарств через интернет разрешили в условиях пандемии до конца 2020 года. «Единая Россия» неоднократно заявляла о необходимости сделать эту возможность бессрочной. В частности, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе обсуждения проблемы с профильными ведомствами и экспертами отмечал, что ограничения можно снять, если нет очевидных препятствий. Предложение поддержали в Росздравнадзоре.