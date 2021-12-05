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Количество корпоративов на гендерные праздники в этом году увеличится — опрос

В этом году число работодателей, которые проводят корпоративные мероприятия в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня, чуть выше допандемийного уровня. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

43% работодателей планируют корпоративы на предстоящие праздники 23 февраля и 8 Марта: 23% отметят обе даты, 12% объединят празднование в одно мероприятие, 4% планируют корпоратив только на День защитника Отечества, еще 4% — только на Международный женский день. Судя по комментариям, большинство мероприятий будет носить камерный формат: чаще всего планируются офисные чаепития или небольшие фуршеты, заметили аналитики. В 45% компаний отмечать гендерные праздники не планируют.

Предприятия и организации со штатной численностью персонала от 100 до 1000 сотрудников организуют корпоративные мероприятия на 23 февраля и 8 Марта чаще компаний малого и крупного бизнеса.

Среди работодателей из разных отраслей о готовности организовать празднование Дня защитника Отечества и 8 Марта чаще всего говорили компании строительной отрасли и сферы услуг.