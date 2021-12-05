В России и мире

Каждый девятый россиянин находится за чертой бедности - профсоюзы

Численность населения в РФ с доходами ниже прожиточного минимума составляет в настоящее время 16,1 млн человек.

Такие данные приводит Центр мониторинга и анализа социально-трудовых конфликтов Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), который оценил количество россиян, находящихся за чертой бедности.

«Количество россиян, находящихся за чертой бедности, составляет 16,1 млн человек (11% населения страны)», - приводит «Интерфакс» аналитический обзор СПбГУП.

По оценкам аналитиков, реальные денежные доходы россиян за первый квартал текущего года снизились на 3,5%.