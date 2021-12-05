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Масштабные учения с участием военнослужащих стран НАТО начнутся в Эстонии 16 мая

Масштабные учения Siil 2022 («Еж 2022)» с участием почти 15 тысяч эстонских военнослужащих, а также союзников из стран НАТО и партнеров альянса начнутся в Эстонии 16 мая. Об этом сообщил Главный штаб Сил обороны страны.

«Учения "Еж" пройдут с 16 мая по 3 июня, в них примут участие почти 15 тысяч эстонских военнослужащих, а также союзников из 10 стран НАТО и партнеров альянса. Целью маневров является проверка боеготовности и оценка международного взаимодействия при реагировании на различные угрозы», — приводит РИА Новости сообщение иностранного ведомства.

Учения пройдут, в основном на юго-востоке страны и на Центральном полигоне Сил обороны. В них будут задействованы 1-я и 2-я пехотные бригады, подразделения киберкомандования, командования специальных операций, службы тыла, члены военизированного ополчения Кайтселиит («Союз обороны»), а также ВВС, ВМС и подразделения союзников и партнеров альянса.

«Еж» — это крупнейшие учения Сил обороны Эстонии. Ранее они проводились в 2008, 2015 и 2018 годах.