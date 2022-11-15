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В России и мире

Режим повышенной угрозы теракта ввели в аэропортах Москвы

16.11.2022 08:29|ПсковКомментариев: 0

В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково с 10 ноября впервые введен максимальный уровень угрозы совершения терактов. Это следует из письма Ространснадзора в адрес авиагаваней и перевозчиков, его получение подтвердил источник в одной крупной авиакомпании.

«Установить с 00 часов 00 минут 10 ноября 2022 года прямую степень угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, соответствующую уровню безопасности №3», — сказано в документе за подписью врио начальника управления госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО Ираклия Меладзе.

Ространснадзор уведомил авиапредприятия, что теперь им необходимо принять дополнительные меры безопасности, соответствующие новому уровню угроз, уточняют «Известия»

В Шереметьево и Домодедово сказали, что поддерживают необходимый уровень защиты. Во Внуково на запрос журналистов не ответили.

Третий уровень безопасности также был введен в Пулково, сказал источник в крупной российской авиакомпании. Представитель аэропорта не стал комментировать эту информацию, указав, что Пулково выполняет все меры по транспортной и авиационной безопасности в полном объёме.

Теги: #теракт #угроза #аэропорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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