В России и мире

Индия отменила все ковидные ограничения на въезд

Индия отменила все ковидные ограничения на въезд с 22 ноября. Информация опубликована на сайте минздрава Индии, сообщают «Известия».

21 ноября министерство здравоохранения страны выпустило обновленную редакцию «Руководства для пребывающих из-за рубежа», согласно которой теперь желательно, чтобы туристы были вакцинированы, но это больше не является обязательным требованием.

«В свете устойчивого снижения траектории COVID-19 и значительных успехов, достигнутых в охвате вакцинацией против COVID-19 как во всем мире, так и в Индии, министерство здравоохранения и благосостояния семьи выпустило пересмотренную версию "Руководства для прибывающих из-за рубежа"», — отмечается в сообщении.

Кроме того, отменена самодекларация о вакцинации, которую обязательно должны были загружать все авиапассажиры на портале Air Suvidha. Также для въезда больше не требуются ПЦР-тесты.