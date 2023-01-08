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Умер лидер рок-группы Television Том Верлен

Лидер группы Television Том Верлен скончался в субботу, 28 января, на 74-м году жизни.

Причиной смерти стала непродолжительная болезнь. Иные подробности не приводятся, цитируют сообщение The New York Times «Известия».

Верлен и группа Television, которая была основана в 1973 году, — одни из первопроходцев панк-рока, стоявшие у истоков нового направления, которое на сегодняшний день известно как мейнстрим-панк и альтернативный рок.

Том Верлен родился 13 декабря 1949 года в США. Он вошел в список 100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone от 2011 года, заняв 90-ю строчку.