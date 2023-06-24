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Евгений Михайлов: Бегство элит 24 июня неудивительно

Бегство элит из России 24 июня, в день вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер», прокомментировал экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Бегство элит 24 июня неудивительно. Многие реально опасались, что Пригожин прорвется в Москву. Парадокс: большинство наших олигархов, приближенных к Кремлю, свои богатства или куски собственности, по сути, получили из рук власти. А как только власть оказалась в опасности, они дернули в разные стороны. Такая уж у нас элита», – отметил гость студии.

Напомним, в ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону бойцы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных российскими Вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.

Владимир Путин назвал действия «вагнеровцев» преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. В Москве, Подмосковье и Воронежской области — регионах по предполагаемому пути следования колонн военной техники — вводили режим контртеррористической операции. Столичная мэрия также объявляла понедельник нерабочим днем.

Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с главой компании и тот принял его предложение об остановке движения «Вагнера» по территории России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков затем проинформировал, что глава ЧВК «уйдет в Белоруссию».

27 июня ФСБ закрыла дело о вооруженном мятеже.