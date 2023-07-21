В России и мире

Завод по производству боеприпасов для НАТО хотят построить в Латвии

Завод по производству боеприпасов и другой продукции военного назначения для нужд НАТО планируют построить в Латвии, сообщила латвийский министр обороны Инара Мурниеце, пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство LETA.

«Рассматривается вопрос о создании государственного акционерного общества, задачей которого было бы производство продукции военного назначения, которую можно было бы использовать не только для снабжения собственных вооруженных сил, но и для помощи другим государствам-членам НАТО», - заявила Инара Мурниеце.

Сообщается, что такое решение было принято по итогам встречи главы Минобороны с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем на фоне того, что «вооружение и системы вооружения стали дефицитом во всем мире».

«Мы должны иметь возможность сами производить то, что критически необходимо, в том числе боеприпасы. Как ожидается, в течение месяца правительство рассмотрит документы, которые укрепят военную промышленность Латвии», - подчеркнула Мурниеце.