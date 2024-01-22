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Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии в первом чтении

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, если преступление совершено из корыстных побуждений.

Изменения предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, пишет РИА Новости.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в целях пресечения финансирования преступлений, а также иной деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, законопроектом предлагается дополнить УК РФ механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования.

Помимо конфискации имущества законопроектом предусматривается возможность по решению суда лишать специального, воинского или почетного звания и государственных наград в отношении лиц, совершивших преступления против безопасности России.

Как сообщал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты предлагают конфисковывать имущество, используемое или предназначенное для финансирования преступной деятельности и лишать госнаград по решению суда за ряд преступлений: распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ; публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности РФ; публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ; публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства; призывы к введению санкций в отношении РФ и ее граждан; оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов; реабилитация нацизма.

Также проектом закона предлагается ужесточить уголовную ответственность за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности России, если она совершается из корыстных побуждений или по найму, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

Все преступления диверсионной направленности парламентарии предлагают отнести к деятельности, направленной против безопасности России.

Авторы документа подчеркивают, что реализация федерального закона направлена на упреждение и пресечение преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства.

Генеральная прокуратура, Следственный комитет, Минюст и Росфинмониторинг предварительно проработали и поддержали законопроект.

Проект внесли спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер ГД Ирина Яровая, глава фракции «Единой России» Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, главы комитетов по безопасности и по культуре Василий Пискарев и Елена Ямпольская, а также другие депутаты.