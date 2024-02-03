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В Кремле объяснили объявление в розыск премьера Эстонии

МВД России объявило в розыск министра Эстонии Каю Каллас и министра культуры Литвы Симонаса Кайриса из-за их решений, связанных с надругательством над исторической памятью. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это люди, которые ответственны за решения, которые фактически являются надругательством над исторической памятью», — цитируют его «Известия».

Он отметил, что речь идет о людях, которые предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к России.

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Позже объявление обоих политиков в розыск прокомментировала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она акцентировала внимание на необходимости отвечать за преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма и заявила, что это только начало.