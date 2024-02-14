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Департамент полиции Эстонии предупреждает россиян о возможном закрытии границы

Департамент полиции Эстонии предупредил россиян о возможном закрытии российско-эстонской границы в ближайшее время. По данным RTVI, памятки с соответствующим предупреждением россиянам выдают на пограничном пункте пропуска Нарва.

В пресс-релизе департамента полиции Эстонии говорится, что границу могут закрыть из-за «миграционного давления». «В последние недели Россия намеренно направляла на эстонскую границу группу иностранцев, не имеющих законного права на въезд в Евросоюз»,— приводит сообщение «Коммерсантъ».

Эстонские власти предупредили, что будут вынуждены закрыть границу, как было сделано в Финляндии, если «эта деятельность продолжится». Памятку с предупреждением раздали россиянам во время выезда из Эстонии через пункт пропуска Нарва. В памятке отмечается, что пересекающие границу, возможно, не смогут вернуться обратно тем же маршрутом.