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Лукашенко объявил о намерении участвовать в выборах в 2025 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о намерении участвовать в выборах главы государства в 2025 году.

«Передайте им (оппозиции - ред.), что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество, <...> чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы», — сказал он, общаясь с журналистами на избирательном участке.

По словам Лукашенко, сейчас такой момент, что его уход с поста был бы равносилен предательству, пишет РИА Новости. Он признал, что многим не нравится, потому что жестко требует выполнения договоренностей и принятых им решений.

«Если они не будут выполняться, тогда рухнет вся конструкция власти и общество утонет. Да, я это понимаю», — подчеркнул белорусский лидер.

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Сегодня в Белоруссии впервые проходит единый день голосования. Планируется избрать 12,5 тысячи депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента.