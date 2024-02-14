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Для устойчивого роста населения России потребуется около 30 лет - эксперт

Около 30 лет потребуется для обеспечения устойчивого роста населения России, если уже сейчас начать реализовывать эффективную демографическую политику, направленную на воспитание у детей желания в будущем стать многодетными родителями. Такое мнение выразил советский и российский социолог, профессор, заведующий кафедрой социологии семьи и демографии МГУ имени М. В. Ломоносова Анатолий Антонов.

По предварительным данным Росстата, рождаемость в 2023 году сократилась на 3,2% по сравнению с 2022 годом. Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия должна добиться устойчивого роста рождаемости в течение ближайших шести лет, для этого правительство РФ будет принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития.

«В демографии один год - это 30 лет, то есть, если сейчас принять решение, то результат будет через 30 лет. Детей нужно воспитывать как будущих отцов и матерей, если мы начнем это делать сейчас, в 20-е годы, то первое поколение таким образом воспитанных детей, они смогут начать реализовывать эту политику по ориентации на семью с тремя - четырьмя детьми только в конце 50-х - начале 60-х годов XXI века. Причем мы уже сейчас заранее знаем, что это первое поколение [воспитанных таким образом детей] - из них максимум только одна треть захочет иметь третьего - четвертого ребенка», - цитирует его ТАСС.

По словам эксперта, вторым поколением будут те, кто родится в 2035-2045 годах, из них многодетными захочет быть уже половина. И только третье поколение мальчиков и девочек (2045-2055 годов рождения) к концу XXI века на 70-80% будет реализовывать свои потребности в многодетности.

«Это и даст нам полное устранение угрозы депопуляции, и население России не будет уменьшаться, а начнет прибавлять. Политики и министры очень многие этого не понимают, что это длительный процесс. Надо сформировать потребность в третьем - четвертом ребенке у всего населения России, сейчас всего 15% хотят [быть многодетными], и меньше половины в итоге это реализуют", - уточнил он.

Антонов отметил, что нынешнее поколение не хочет заводить третьего и четвертого ребенка. По его словам, материальные пособия семьям с детьми - это не демографическая политика, а социально-экономическая. В свою очередь, демографическая политика - это изменение ценностей, социокультурной роли отца и матери.