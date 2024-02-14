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В Госдуме предложили проверить западных послов на шпионаж

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет назвал хамством отказ послов Евросоюза в Москве встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и предложил проверить их на предмет шпионажа.

В понедельник Лавров заявил, что недавно пригласил послов Евросоюза для разговора перед выборами президента России, но те отказались за два дня до встречи.

«Позиция европейских послов немыслима и оскорбительна. Это настоящее хамство. Видимо, им есть что скрывать и стыдно взглянуть в глаза нашему министру иностранных дел. Считаю, что нам стоит в обязательном порядке организовать проверку западных послов на предмет шпионажа, провокационной деятельности и вмешательства во внутренние дела России», - сказал Шеремет.

По его словам, Россия обеспечила западным послам все условия для работы и проживания, а те отвечают ей неуважением и чванством, пишет РИА Новости.

«Если западные послы будут продолжать неуважительно относиться к России, то уверен, что нужно ставить вопрос об объявлении их персонами нон грата и выдворении за пределы нашей страны. На сегодня я не вижу смысла их пребывания в России, если они отказываются встречаться с представителями власти, которые формируют нашу международную политику», - добавил депутат.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что послов ЕС, отказавшихся от встречи с Лавровым перед выборами президента РФ, следовало бы выслать из России, а уровень дипломатических отношений с их странами понизить. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что отказ послов Евросоюза в Москве встречаться с министром иностранных дел РФ вызывает вопросы об их работе в России.