В России и мире

Девушка из Чехии выиграла конкурс «Мисс мира»

Победительницей конкурса «Мисс мира» стала представительница Чехии Кристина Пышкова. Финал конкурса прошел в индийском Мумбаи.

Фото: Prodip Guha/Getty Images

Россиянок среди 112 участниц не было. Первой вице-мисс стала Ясмина Зайтун из Ливана, пишет «Интерфакс».

Финал «Мисс мира» вернулся в Индию после 28-летнего перерыва. Представительница этой страны вошла в топ-8 финалисток. Ранее девушки из Индии шесть раз выигрывали конкурс.

Россиянки же дважды становились обладательницами титула: в 1992 году победила Юлия Курочкина, в 2008 году - Ксения Сухинова.