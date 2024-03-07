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Для блогеров могут ввести отдельное наказание в УК и КоАП

В КоАП и Уголовный кодекс (УК) планируют ввести отдельное наказание для блогеров и коучей. Речь об оказании ими информационно-консультативных услуг с нарушением законодательства. Новые меры регулирования блогосферы 21 марта обсудят на первом заседании рабочей группы Госдумы по вопросам совершенствования законодательства в сфере информационного бизнеса.

К участию в заседании приглашены представители Минцифры, Минэкономразвития, Росстандарта и других ведомств, а также участники блогерского сообщества.

Исходя из документа, в КоАП планируют добавить новую статью «Предоставление информационных услуг с использованием дистанционных технологий лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации».

В рабочей группе пояснили, что введение ответственности по этой статье предусматривается для блогеров, продающих разные информационные продукты без соответствующей аккредитации, которую также планируют ввести законодатели. Ее необходимо будет получить в специально созданной для этих целей саморегулируемой организации, пишут «Известия».

«Если какой-то блогер оказывает свои услуги и не получает аккредитацию, то никто не может гарантировать, что его продукт будет качественным, что он не будет приносить вред людям или вести мошенническую деятельность», — пояснила один из организаторов мероприятия Яна Лантратова.

Эксперты инициативу поддерживают, при этом они считают, что прежде чем вводить для участников отрасли серьезное наказание необходимо провести широкое обсуждение мер с профессиональным сообществом.