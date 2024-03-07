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В Москве прогремел мощный взрыв

Газовый баллон взорвался в грузовой «Газели» на трассе на западе Москвы, водитель не пострадал, сообщил представитель экстренных служб столицы.

Судя по опубликованным в соцсетях видеокадрам, мощный взрыв прогремел в момент, когда пожарный неподалеку разматывал шланг для подачи воды, пишет РИА Новости.

«На улице Лобачевского произошла разгерметизация газового баллона в грузовом автомобиле "Газель" с последующим загоранием на площади восемь квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате пожара произошел взрыв газового баллона. В 12.57 возгорание было ликвидировано, пострадавших нет.