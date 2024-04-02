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Прибыль производителей яиц и овощей в прошлом году выросла втрое

03.04.2024 08:40|ПсковКомментариев: 0

Росстат опубликовал данные по рентабельности компаний разных секторов по итогам 2023 по сравнению с 2022 годом. Рост у производителей яиц и овощей закрытого грунта был достаточно динамичным — он изменился почти в три раза. Рентабельность в птицеводстве составила 23% в 2023 году против 8,2% в 2022 году, в овощеводстве (продукция закрытого грунта) — 27,5% и 8,5% соответственно.

Изображение от jcomp на Freepik

Речь идет о продукции, цены на которую в прошлом году резко рванули вверх: стоимость на яйца за год выросла на 40%, по данным Генпрокуратуры. Торговые сети поясняли, что в конце 2023 года из продажи пропала дешевая категория продукции за 60-70 рублей, в магазинах остались более дорогие яйца стоимостью в 90-110 рублей. Изготовители яиц утверждали, что не могут обеспечить нужный уровень производства в условиях ажиотажного спроса, во многом созданном искусственно.

Эта ситуация потребовала от правительства дополнительных регуляторных шагов: в конце года Минсельхоз обнулил импортные пошлины на эту продукцию с начала и до середины 2024 года. Поставки ожидали из Азербайджана и Турции. Этим дело не ограничилось: в конце прошлого года ФАС провела проверки крупнейших производителей яиц — стало известно о рейдах в крупных торговых сетях. В обоих случаях антимонопольщиков интересует наличие сговора между компаниями.

В прошлом году власти опасались повторения ситуации с яйцами уже на рынке овощей: рынку грозил дефицит дешевой тепличной продукции. Тогда стоимость огурцов и помидоров в торговых сетях была значительно выше показателей предыдущего периода, рассказал источник в одной из них. Из магазинов пропала продукция нижнего ценового сегмента за 80-90 рублей, средневзвешенная цена составляла около 400 рублей за 1 кг.

И вновь Минсельхоз решил обнулить ввозную пошлину — теперь уже на томаты, она действует до середины 2024-го, пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.
 

Теги: #овощи #яйца
Источник: Псковская Лента Новостей
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