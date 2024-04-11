В России и мире

В России разработали робота-поводыря с ChatGPT

Специалисты из Невинномысского технологического института (филиал Северо-Кавказского федерального университета) создали уникального робота-поводыря. Об этом сообщили авторы проекта.

«Робот предназначен для помощи людям с ограниченными возможностями с нарушениями зрения. Он представляет собой решение, способное анализировать визуальные данные, полученные от машинного зрения, и использовать языковые модели GPT для интерпретации и генерации соответствующих команд или предупреждений», — сообщил лидер проекта Богдан Колесник.

Устройство может выполнять несколько задач, одна из которых — навигация, пишут «Известия» . Благодаря машинному зрению и языковым моделям GPT робот может выбирать оптимальные маршруты и избегать препятствий, обеспечивая безопасное и эффективное передвижение.

Разработчики также наделили гаджет функцией определения и идентификации различных объектов в окружающей среде. Более того, устройство способно считывать и распознавать тексты, напечатанные на различных поверхностях, подчеркнули авторы проекта.

«Например, можно попросить робота прочитать информацию с упаковки продукта, посмотреть дату, когда он произведен и выбрать наиболее свежий», — отметил Богдан Колесник.

В качестве целевой аудитории продукта разработчики рассматривают государственные учреждения, социальные службы и некоммерческие организации. Стоимость сборки первой модели робота составила около 70 тысяч рублей.