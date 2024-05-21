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Автор и ведущий программы «Живая еда» предупредил о вреде перекусов

Чем опасны перекусы между основными приемами пищи и к каким заболеваниям они могут привести, объяснил автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов.

Перебивающие аппетит перекусы между завтраком и обедом или перед ужином – довольно распространенная практика. Такое пищевое поведение негативно влияет на здоровье, предупредил автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов.

«Это большая проблема – перекусы не вовремя. Часто бывает так, что от скуки или оттого, что еда попалась на глаза, у человека рука сама тянется взять и пожевать. Если мы перебиваем аппетит чем-то вроде печенья или конфет, то потом, во время нормального обеда, не получаем в достаточном количестве полезных и насыщающих ингредиентов, прежде всего белка. И это повышает риск того, что потом мы не дотянем до ужина и опять что-то перехватим», – отметил Сергей Малоземов.

По его словам, дополнительные приемы пищи могут стать причиной развития серьезных заболеваний.

«В идеале питание должно быть трехразовым. Дело в том, что в промежутках между приемами пищи в организме происходят процессы аутофагии, самоочищения. Когда пища постоянно поступает, это плохо. Обменным процессам нужно давать время, чтобы они происходили циклически. А если мы начинаем есть беспорядочно, то повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и, безусловно, ожирения. Недавно в Америке было проведено исследование на тему, сколько же человек получает калорий из несвоевременных перекусов. Оказалось, что до 500 килокалорий в день. Это треть всего суточного рациона среднестатистической женщины или четверть для мужчины», – уточнил Сергей Малоземов.

Особенно вредны сладкие перекусы, пишет радио Sputnik. Если вам захотелось есть в промежутке между основными приемами пищи, лучше выпить стакан воды, рекомендует эксперт. В крайнем случае можно поесть овощей, например, огурцов или моркови, посоветовал Сергей Малоземов.