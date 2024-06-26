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Кто может получить выплаты к 1 сентября, рассказали в Госдуме

Трудоустроенные родители могут получить социальную помощь в размере до 6 минимальных прожиточных минимумов, если по не зависящим от них причинам они не могут собрать ребенка в школу, рассказала член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина («Единая Россия»).

С 1 января 2024 года прожиточный минимум в России составляет: 15 453 рубля - на душу населения, 16 844 рубля - для трудоспособного населения, 14 989 рублей - на детей, 13 290 рублей - для пенсионеров. В каждом регионе РФ прожиточный минимум различен: самый высокий прожиточный минимум на Чукотке: в 2024 году он составляет 39 813 рублей, а самый низкий в Липецкой области - 12 661 рубль.

«Во-первых, это региональные меры поддержки, в том числе материальная помощь. Это адресная социальная выплата для граждан, которые по не зависящим от них причинам не могут собрать ребенка в школу. Для того чтобы им такой поддержкой воспользоваться, необходимо соблюсти пару условий: родители детей должны быть обязательно трудоустроены. Помимо этого, следует оформить ходатайство из школы, в которой ребенок обучается. Такая выплата оформляется в размере от 2 до 6 минимальных прожиточных минимумов», - сообщила Стенякина.

Она обратила внимание, что Госдумой уже принят закон о том, что если на счету материнского капитала имеется остаток в виде небольшой суммы, то 10 тысяч рублей из этого остатка можно использовать на подготовку детей к школе.

«Этой опцией можно будет воспользоваться уже в текущем году. Она заработает сразу после того, как президент подпишет данный закон, и он будет опубликован. Подробности того, как можно воспользоваться этим механизмом, можно будет увидеть на "Госуслугах"», - рассказала парламентарий.

Помимо этого, по ее словам, в исключительных случаях, например, когда ребенок идет в первый класс и в семье несколько детей, которых нужно подготовить к школе, а семья находится в сложной жизненной ситуации, можно воспользоваться механизмом социального контракта, пишет РИА Новости.

«Региональные власти очень часто идут навстречу людям в таких случаях, предоставляя средства по социальному контракту», - подчеркнула депутат.