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Сотни российских туристов застряли в Египте

Сотни российских туристов застряли в аэропорту Хургады и не могут вылететь в Москву. По данным Telegram-канала Shot, по состоянию на 6 утра воскресенья, 18 августа, россияне ждут вылета уже более 10 часов.

Изначально вылет самолета Airbus A320-200 должен был состояться накануне в 17 часов. Когда россияне уже ждали подачи лайнера, им сообщили, что рейс переносится сначала на час, потом еще на три часа, а потом и вовсе на 2 часа ночи. Последние озвученные данные — самолет должен был покинуть страну отправления в 05:30.

«И мы до сих пор не вылетели. Информации нет от авиалинии», — сообщила одна из застрявших в Хургаде россиянок.

Все это время туристам не предоставили ни еды, ни воды. Многие из них ожидают вылета вместе с детьми, передает «Лента.Ру».