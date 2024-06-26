В России и мире

СМИ: вспышка смертельной болезни выходит из-под контроля

Неспособность справиться со вспышкой оспы обезьян «представляет опасность не только для Африки, но и для всего мира», предупреждают руководители мирового здравоохранения, подчеркивая, что глобальные ответные меры на вирус являются проверкой на справедливость и подготовку к будущим пандемиям. Лидеры всемирного здравоохранения заявили, что неспособность проявить солидарность с африканскими странами, оказавшимися в эпицентре вспышки оспы обезьян, подвергнет мир риску и нанесет ущерб подготовке к будущим пандемиям, передает «Московский комсомолец».

Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи с ростом числа случаев заболевания, которые распространяются за пределы Демократической Республики Конго (ДРК), где вирус является эндемичным.

В этом году в Африке зарегистрировано более 18 700 случаев заболевания и более 500 смертей, что уже превышает показатели за весь 2023 год. Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения на континенте.