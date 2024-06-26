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СК начал проверку после крушения самолета в Ленинградской области

Доследственная проверка организована после того, как на аэродроме в Ленобласти потерпел крушение легкомоторный самолет, отрабатывающий посадку в ходе учебного полета, сообщило Западное межрегиональное управление на транспорте СК РФ.

Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура сообщала, что в субботу неблагоприятные погодные условия привели к инциденту с легкомоторным самолетом в Ленобласти, никто не пострадал.

«Вечером 17 августа... поступило сообщение о том, что на посадочной полосе аэродрома Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области в ходе проведения учебного полета при отработке посадки потерпел крушение легкомоторный самолет Цесна 172... Ленинградским следственным отделом на транспорте... по факту крушения самолета проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.

Как передает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России, пассажиров на борту самолета не было, пилот не пострадал.