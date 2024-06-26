В России и мире

Россия вошла в топ-30 стран с самым дешёвым вином

Россия вошла в первую тридцатку стран мира с самым дешевым вином. В среднем по стране одна бутылка вина обходится покупателям в 595 рублей, или 6,42 доллара.

Россия заняла 29-е место, а нашими ближайшими соседями по рейтингу стали африканские страны: Гвинея-Бисау (6,37 доллара) и Либерия (6,5 доллара). А вот дороже всего вино обходится покупателям в Туркмении (31,43 доллара), Сингапуре (27,13 доллара) и Бахрейне (23,88 доллара), пишет РИА новости.

Страной с самым доступным по цене вином стал Бутан — там за бутылку нужно выложить всего 3,58 доллара. На втором месте оказалась Аргентина (четыре доллара), а третью строчку заняла Украина (4,34 доллара).

В верхней части рейтинга ожидаемо расположились винодельческие края: на шестом месте — ЮАР (4,6 доллара), на девятом — Португалия (5,02 доллара), на одиннадцатом — Молдавия (5,15 доллара). Чуть ниже, на 12-й строчке, оказались Чили (5,37 доллара), а Испания с ценой в 5,57 доллара заняла 17-е место.

По данным Международной организации виноградарства и виноделия, крупнейшими производителями вина в прошлом году стали Франция (20 процентов от мирового производства), Италия (16 процентов) и Испания (12 процентов). При этом по стоимости вина Франция оказалась на 67-м месте (7,82 доллара), а Италия — на 40-м (6,69 доллара).