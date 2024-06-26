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Причиной гибели четверых детей в Красноярском крае могли стать пестициды

Причиной гибели четверых детей в Красноярском крае могли стать пестициды. По предварительной версии, родители или дети случайно могли добавить в еду ядовитые вещества вместо соли.

По словам источников, во время обысков в доме было обнаружено большое количество пестицидов и антибиотиков для животных. В том числе они находились и на кухне, где ужинала семья. Сейчас все продукты отправлены на экспертизу. Версия с некачественными курицей и пельменями до сих пор не исключена.

Сотрудникам правоохранительных органов уже удалось пообщаться с отцом детей. Он рассказал, что ближе к 6.00 детям стало плохо, начались тошнота и рвота. Вскоре стало самочувствие ухудшилось и у родителей. У всех членов семьи были одинаковые симптомы: боль в животе, тошнота и рвота.

Через некоторое время самая младшая девочка потеряла сознание. На место были вызваны сотрудники скорой помощи, которые увезли детей и их маму в больницу. Позже родственники привезли в больницу и отца детей, пишет Telegram-канал Baza.

21 сентября скончалась 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, 22 сентября, несмотря на медицинскую помощь, скончалась 11-летняя девочка. Четвертый, 12-летний ребенок, скончался в больнице в селе Красная Сопка в Красноярском крае. Родители находятся в реанимации. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое.