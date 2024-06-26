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Ученые установили личность по мумии древней принцессы и оживили ее

Ученые из музея шотландского Перта смогли идентифицировать внешность неизвестной мумии возрастом 2,5 тысячи лет и даже «оживить» ее с помощью цифровых технологий, пишет британское издание The Guardian.

«Древний египетский саркофаг был ценным экспонатом в музее Перта с тех пор, как в 1936 году он был передан в дар шотландской коллекции. Теперь лицо женщины, мумифицированной и похороненной внутри него около 2,5 тысячи лет назад, ожило в результате впечатляющей цифровой реконструкции», — говорится в материале.

Участвовавшие в реконструкции эксперты полагают, что она была чернокожей женщиной по имени Такерхеб из царства Куш, одной из крупнейших империй Древнего мира, чьи земли включали современный Судан, пишет РИА Новости.

Им удалось установить, что женщина умерла в возрасте 30 лет и страдала от серьезных проблем с зубами. Учитывая отсутствие волос, ученые считают, что она могла быть жрицей или принцессой.

«Все жрицы и священники сбривали волосы, потому что бальзамировали трупы. Это делалось в рамках церемоний и из необходимости соблюдать гигиену. Если бы она была принцессой, она, вероятно, тоже обрила бы голову, но могла бы носить церемониальный парик», — объяснил антрополог Крис Ринн, участвовавший в процессе воссоздания ее внешности.

Музей Перта — частный некоммерческий музей, расположенный в шотландском городе Перт. В коллекции музея хранится Камень Судьбы , также известный как Скунский камень, который в наши дни используется для коронации королей и королев Соединенного Королевства.