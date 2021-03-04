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Сцена / Фестивали

Писатель и драматург Дмитрий Данилов встретится с читателями в Пскове

07.03.2021 13:44|ПсковКомментариев: 0

Хедлайнером «Данилов-феста», который проходит в эти выходные в Псковском театре драмы с 6 по 8 марта, стал один из самых репертуарных драматургов страны, лауреат премии «Золотая маска», неоднократный номинант на главные литературные премии России Дмитрий Данилов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Трехдневный фестиваль вобрал в себя мероприятия разных форматов: в эти дни на большой сцене идет премьерный спектакль «Свидетельские показания», состоялись показы фильма «Человек из Подольска», в новом зале проходят читки пьес Дмитрия Данилова, в галерее «ЦЕХ» открылась выставка «Демонология нашего района», увенчает фестиваль большая творческая встреча с Дмитрием Даниловым.

«Дмитрий Данилов – прозаик, ставший за несколько лет сверхуспешным драматургом», - отметили в театре. Его пьесы «Человек из Подольска», «Сережа очень тупой» и «Свидетельские показания» вошли в репертуар десятка театров по всей стране, их ставили такие режиссеры, как Михаил Угаров, Марина Брусникина и Михаил Бычков. За пьесу «Человек из Подольска» Дмитрий Данилов получил высшую театральную награду – премию «Золотая маска».

Дмитрий Данилов – автор повестей «Черный и зеленый» (2004) и «Дом десять» (2006), романов «Горизонтальное положение» (2010; номинация на премию «Национальный бестселлер»; финал российской национальной литературной премии «Большая книга» и шорт-лист премии «НОС»), «Описание города» (2012) и «Есть вещи поважнее футбола» (2015), книг стихов «И мы разъезжаемся по домам» (2014), «Переключатель» (2015), «Два состояния» (2016) и «Серое небо» (2017).

Открытая творческая встреча с Дмитрием Даниловым состоится на большой сцене театра 8 марта в 19.30. Вход свободный.

Драматург принимает участие во всех мероприятиях «Данилов-феста», добавили в пресс-службе театра.

Теги: #театр #фестиваль #данилов фест
Источник: Псковская Лента Новостей
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