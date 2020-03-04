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Выставка «Демонология нашего района» откроется в Пскове

В субботу, 6 марта, в галерее «ЦЕХ» Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина откроется выставка петербургского художника авторской куклы Ирины Москвиной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра, выставка пройдет в рамках фестиваля «Данилов-фест».

Ирина Москвина – художник авторской куклы, книжный график, писатель, почти двадцать лет занимающийся созданием авторских кукол и художественных инсталляций. Является куратором и художественным руководителем проекта «Петроградский миракль», посвященного русским писателям.

В качестве книжного графика оформляла книги современных русскоязычных поэтов и прозаиков (Дмитрия Данилова, Алексея Сальникова, Алексея Цветкова, Елены Сунцовой, Екатерины Симоновой, Игоря Булатовского, Анаит Григорян и многих других).

Ирина Москвина – участник российских и международных выставок, постоянный участник совместных выставочных проектов со «Студией-14» (Таллинн, Эстония), проекта «Грани игры» (Елагиноостровский дворец-музей), Международных фестивалей «Рождественская мистерия» в Российском этнографическом музее. Работы Ирины Москвиной находятся в собрании Санкт-Петербургского музея игрушки, а также в частных коллекциях в России, Чехии, США.

Ирина Москвина (Глебова) родилась в 1983 году в Ленинграде. Окончила лицей имени Б. В. Иогансона при Российской академии художеств и Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства по специальности «художник-постановщик театра кукол». Автор двух сборников рассказов, вышедших в издательстве «Айлурос» (Нью-Йорк). Лауреат литературной премии «Дебют» (2006).

Выставка «Демонология нашего района» в галерее «ЦЕХ» – вторая персональная выставка Ирины Москвиной. Первая прошла в 2019 году в Санкт-Петербургском музее игрушки.

Открытие выставки состоится 6 марта в 17.00, выставка продлится до 11 апреля.

Галерея «ЦЕХ» Псковского театра драмы располагается по адресу: улица Пушкина, 13 и работает ежедневно с 16.00 до 19.00. Вход свободный.