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Псковский театр открыл продажи билетов на «Свидетельские показания» в апреле

25.02.2021 16:33|ПсковКомментариев: 0

В марте Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина представит еще одну премьеру – детектив «Свидетельские показания» режиссера Семена Серзина. Спектакль сыграют пять раз, однако зрители уже раскупили билеты на все премьерные показы в марте. В связи с этим театр открывает продажи на этот спектакль 4 и 6 апреля. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Главный герой «Свидетельских показаний» – таинственно погибший писатель Александр Виват, а точнее, его образ, оставшийся в памяти «свидетелей». Каким он был человеком – добрым или злым, спокойным или вспыльчивым, был успешным автором детективов или не мог написать и главы, – попытаются выяснить зрители, сопоставив высказывания разных людей.

К премьере будет приурочен «Данилов-фест» – трехдневный фестиваль, посвященный творчеству современного драматурга, прозаика и поэта Дмитрия Данилова. Фестиваль соберет интереснейших творческих людей, известных деятелей культуры, в частности, в театре пройдут встречи с Семеном Серзиным и Дмитрием Даниловым. В программе фестиваля – читки трех пьес драматурга, показ нового и дебютного фильма Серзина «Человек из Подольска», выставка «Демонология нашего района» художницы Ирины Москвиной, рассказали в театре.

Театр приглашает зрителей на спектакль «Свидетельские показания» 4 и 6 апреля. Узнать подробности о спектакле и купить билеты можно на официальном сайте театра.

Теги: #Псковский театр драмы #премьера #фестиваль
Источник: Псковская Лента Новостей
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