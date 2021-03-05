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«Данилов-фест» стартовал в Псковском театре драмы

В Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина открылся трехдневный фестиваль, посвященный творчеству известного драматурга, прозаика, поэта Дмитрия Данилова, сообщили Псковской Ленте Новостей в театре.

Сегодня, 6 марта, прошло первое мероприятие «Данилов-феста» – читка сверхуспешной пьесы драматурга «Человек из Подольска». Сам автор присутствовал на мероприятии.

Первые зрители оценили непривычный для них формат читки и отметили, что текст Данилова поднимает близкие им темы.

Напоминаем, что с 6 по 8 марта в Псковском театре драмы проходит «Данилов-фест» – фестиваль, приуроченный к премьере спектакля «Свидетельские показания» и посвященный творчеству Дмитрия Данилова. В программе: читки пьес Данилова («Человек из Подольска», «Сережа очень тупой», «Выбрать троих»), кинопоказ с последующим обсуждением, выставка петербургского художника авторской куклы Ирины Москвиной «Демонология нашего района».

Фестиваль завершится 8 марта большой творческой встречей с Дмитрием Даниловым, вход на которую будет свободным.

Полная программа опубликована на официальном сайте театра: https://drampush.ru/festivals/daniloff.