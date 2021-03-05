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Известный писатель Дмитрий Данилов участвует в псковском «Данилов-фесте»

В Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина открылся трехдневный фестиваль, посвященный творчеству известного драматурга, прозаика, поэта Дмитрия Данилова.

Сегодня, 6 марта, прошло первое мероприятие «Данилов-феста» – читка сверхуспешной пьесы драматурга «Человек из Подольска». Сам автор присутствовал на мероприятии.

«Для меня это удивительное событие и огромная честь, потому что такие фестивали, на которых показывается несколько произведений одного автора, устраиваются очень редко. Я благодарен театру за то, что, к моему изумлению, было решено устроить такое мероприятие. Для меня это огромная радость, и я с нетерпением жду премьеру спектакля «Свидетельские показания», который поставил Семен Серзин. У нас с этим режиссером сложилось хорошее сотрудничество: совсем недавно он снял фильм «Человек из Подольска» по моей пьесе, и он тоже будет показан на этом мини-фестивале.

В первый фестивальный день я пока видел только одну читку пьесы «Человек из Подольска», которую делали артисты псковского театра. Мне понравилось, им я тоже очень благодарен. Было приятно услышать свою пьесу в хорошем исполнении», - поделился Дмитрий Данилов.

Напомним, что с 6 по 8 марта в Псковском театре драмы проходит «Данилов-фест» – фестиваль, приуроченный к премьере спектакля «Свидетельские показания» и посвященный творчеству Дмитрия Данилова. В программе: читки пьес Данилова («Человек из Подольска», «Сережа очень тупой», «Выбрать троих»), кинопоказ с последующим обсуждением, выставка петербургского художника авторской куклы Ирины Москвиной «Демонология нашего района».

Фестиваль завершится 8 марта большой творческой встречей с Дмитрием Даниловым, вход на которую будет свободным.

Полная программа опубликована на официальном сайте театра: https://drampush.ru/festivals/daniloff.