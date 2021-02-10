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Новый театральный фестиваль появится в Пскове

Интеллектуальные, тонкие, абсурдистские и очень актуальные - так отзываются критики и читатели о произведениях современного отечественного писателя, поэта, драматурга Дмитрия Данилова. Его тексты вызывают восхищение самых изысканных ценителей русского слова, экранизация его романа «Человек из Подольска» стала громкой премьерой российского кинопроката прошлого года, а его пьесы ставят по всей стране. В марте с ним наконец-то познакомятся псковичи: Дмитрий Данилов станет не просто гостем Псковского академического театра драмы им.А.С.Пушкина, а настоящей звездой яркого мероприятия, которое организаторы назвали «Данилов-фест».

Фото: teatrdoc.ru

От эскиза до спектакля

Точкой отсчета для нового проекта стал опыт режиссерской лаборатории «Театр про писателей», которая проходила в июне 2019 года. На лаборатории молодые, но уже очень известные режиссеры России вместе с актерами псковской труппы показали эскизы спектаклей по пьесам современных авторов, героями которых стали заметные фигуры из истории русской словесности.

Режиссер Семен Серзин выбрал пьесу Дмитрия Данилова «Свидетельские показания», которая попала в «лабораторные» списки, так как в центре повествования находится таинственно погибший писатель Александр Виват, а точнее, его образ, оставшийся в памяти «свидетелей». Эскиз тогда заинтересовал и критиков, и зрителей, набрав в итоге общую оценку в 4,11 баллов.

Фото: Андрей Кокшаров

«У нас давно этот эскиз лежал в запасе, не хватало только денег и времени у самого режиссера, который был очень занят, - рассказывает арт-директор театра Андрей Пронин. - Теперь, когда ситуация изменилась к лучшему, Семен приехал и репетирует спектакль».

Как подчеркивают в театре, имя Семена Серзина сейчас на слуху: он снял фильм «Человек из Подольска» по пьесе Данилова, сыграл главную роль в фильме «Петровы в гриппе» у Кирилла Серебренникова, поставил в «Гоголь-центре» спектакль «Красный крест». Так что псковичам повезет вдвойне: их ждет знакомство не только с интереснейшим литератором Даниловым, но и с неординарным кино- и театральным деятелем.

Премьера постановки запланирована на 6, 7 и 8 марта. Но «Свидетельские показания» - не единственная пьеса Данилова, с которой познакомят псковичей в рамках «Данилов-феста». Программой предусмотрены также читки трех его пьес - «Человек из Подольска», «Сережа очень тупой» и «Выбрать троих».

Два состояния

На этом сюрпризы, которые приготовили организаторы, не заканчиваются. Псковичей ждет встреча с Дмитрием Даниловым, на которой он сам почитает свои произведения. Этот опыт обещает быть очень интересным, ведь как говорил литератор в одном из интервью, «в моем случае проза радикально отличается от драматургии. Мои романы - это все описание неких кусков реальности. Там нет придуманных героев, нет придуманных сюжетов. Там все, как в жизни».

Отрывки и его романов и стихи почитают и актеры Псковского драмтеатра. Как отмечает Андрей Пронин, «Дмитрий - один из ведущих прозаиков и поэтов, и хочется его раскрыть еще и с этой стороны».

Кроме того, для всех желающих будет организован показ фильма «Человек из Подольска». Два вечера подряд, 6 и 7 марта, в 20.00 в обновленном медиахолле (это во втором здании театра) зритель сможет наблюдать за отношениями отечественных хипстеров с Родиной и распробует постмодерн на вкус.

Как говорит Андрей Пронин, возможно, программа «Данилов-феста» будет чем-то дополнена. «Это не только нашего театра интерес, - мотивирует он внимание к фигуре Дмитрия. - Данилов сейчас один из самых востребованных в России драматургов, он является лауреатом премии «Золотая маска» как лучший драматург за пьесу «Человек из Подольска». Мы тут, скорее, даже в хвосте находимся - в Великих Луках этот спектакль давно уже поставили».

К слову, наряду с пьесой «Свидетельские показания» псковичей в ближайшее время ждет еще одна долгожданная премьера. 23 февраля горожан приглашают на спектакль «Дни Победы». Как говорит Андрей Пронин, эту постановку театр не смог представить в дни празднования 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны: на это попросту не хватило средств. Федеральный статус, который обрел Псковский драматический в новом году, - это во многом надежда на то, что премьер в этом году будет гораздо больше, чем в прошлом, когда репертуар пополнили всего две постановки.

«Любопытно, что спектакль «Дни Победы», который делает режиссер Вера Попова и композитор Роман Столяр, как и «Свидетельские показания», будет партисипативным, - отмечает Андрей Пронин. - Оба спектакля построены так, что актеры играют на расстоянии вытянутой руки от зрителя, нет разделения на сцену и партер. Впервые в Пскове появится сразу два таких спектакля: один к Мужскому празднику, другой - к Женскому».

Подготовила Елена Никитина