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Театральные читки пройдут в псковском драмтеатре в рамках «Данилов-феста»

Читки трех пьес популярного драматурга, писателя Дмитрия Данилова состоятся в рамках «Данилов-феста» в Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина с 6 по 8 марта. Сам автор займет место в зрительном зале. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«Читка – это такая форма представления пьесы, при которой артисты не просто читают текст с листа, а фактически проигрывают его, хотя физические действия сведены к минимуму, отсутствуют декорации и костюмы. Большую роль в таком формате играет воображение зрителя. Побывать на читке – значит увидеть, как из реплик, прописанных автором, артисты создают образ персонажа», - пояснили организаторы мероприятия.

Читки пьес Дмитрия Данилова будут проходить каждый фестивальный день.

«Человек из Подольска», 6 марта в 15:00. Простой, ничем не примечательный парень оказывается в странном отделении полиции, где его учат краеведению, произнесению дифтонгов и вообще Родину любить.

В читке участвуют Камиль Хардин, Наталья Петрова, Анатолий Кузьмин, Александр Овчаренко, Лев Орешкин.

«Сережа очень тупой», 7 марта в 16:00. Программист Сережа получает загадочную посылку с помощью еще более загадочных и довольно навязчивых курьеров, которые наотрез отказываются покидать его дом.

В читке участвуют заслуженный артист РФ Виктор Яковлев, Камиль Хардин, Линда Ахметзянова, Анатолий Кузьмин, Александр Овчаренко.

«Выбрать троих», 8 марта, 16:00. Антиутопия, навеянная пандемией коронавируса: героям пьесы нужно выбрать троих родственников, с которыми они смогут видеться, с остальными – запрещено.

В читке участвуют заслуженные артисты РФ Надежда Чепайкина, Сергей Попков, артисты Валентина Банакова, Лев Орешкин, Наталья Петрова.

Цена билета: 150 рублей.

В социальных сетях театра можно посмотреть тизер мероприятия.

Напоминаем, что с 6 по 8 марта Псковский театр драмы проведет «Данилов-фест» – фестиваль, приуроченный к премьере спектакля «Свидетельские показания» и посвященный творчеству Дмитрия Данилова. В программе: читки пьес Данилова («Человек из Подольска», «Сережа очень тупой», «Выбрать троих»), показ фильма «Человек из Подольска» с участием режиссера Семена Серзина, автора пьесы Дмитрия Данилова и продюсера Натальи Мокрицкой, выставка петербургского художника авторской куклы «Демонология нашего района» Ирины Москвиной, творческая встреча с Дмитрием Даниловым.

Программа «Данилов-феста» опубликована на официальном сайте театра.