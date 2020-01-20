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Александринка готова к объединению с Псковским театром драмы

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин заявил о готовности к объединению с Псковским академическим театром драмы имени Пушкина.

Как пишет «Интерфакс», на пресс-конференции в четверг он сообщил, что тема объединения Александринского театра с театром имени Волкова в Ярославле окончательно закрыта, этого не произойдет. «Здесь вопрос закрыт (с отменой ранее запланированного объединения - ИФ). Потому что это объединение было, во-первых, продиктовано желанием двух худруков, (...) там было много всяких правильных, мне кажется, мыслей, но это не произошло. (...) Проиграли только они, я считаю», - отметил Фокин.

При этом он допустил возможность объединения Александринки с Псковским академическим театром драмы имени Пушкина.

«С Псковом другая история. Это инициатива города, театра, она поддержана всеми», - сказал Фокин.

По его словам, региону в связи со сменой правительства необходимо уладить финансовые вопросы, чтобы объединение могло состояться.

«Я думаю, что они будут решены, и мы сможем сотрудничать», - добавил худрук.

В марте 2019 года тогдашний министр культуры РФ Владимир Мединский объявил о том, что Александринский театр и Ярославский театр имени Волкова объединяются в единый театральный комплекс - «Первый национальный театр России (Академический Александринский театр - Академический театр имени Волкова)». На следующий день премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа министра культуры, поручив Мединскому провести широкое обсуждение проекта объединения двух театров.

8 апреля вопрос объединения обсуждался в Союзе театральных деятелей РФ. Тогда замминистра культуры РФ Павел Степанов заявил, что в ведомстве намерены найти устраивающее всех решение. Медведев в свою очередь заявлял, что идея объединения театров не проработана ни с исторической, ни с гуманитарной точек зрения, поэтому она им отвергнута.