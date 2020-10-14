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Объединение даст псковскому театру возможность решать финансовые вопросы - губернатор

Объединение с Александринским театром даст Псковскому театру драмы возможность выйти на новый уровень и решать многие вопросы, прежде всего, финансовые. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 15 октября в своем инстаграм-аккаунте.

«Вместе с министром культуры Ольгой Любимовой и первым заместителем председателя Совета Федерации РФ Андреем Турчаком провели рабочую встречу с псковскими актерами и художественными руководителями Александринского и Псковского театров. Обсудили планы по передаче Псковского театра на федеральный уровень и включению его в состав Национального театра России, - написал Михаил Ведерников. - Еще раз обговорили все "за" и "против". Объединение с Александринским театром даст Псковскому театру возможность выйти на новый уровень и решать многие вопросы, прежде всего, финансовые. При этом необходимо сохранить автономию псковского театра: здесь свои уникальные традиции, самобытность, культура, за которые театр так любят зрители. Обязательно сохраним и наши театральные проекты – Пушкинский фестиваль и фестиваль "Другое искусство"».

Администрация области продолжит их поддерживать, как и выполнять все ранее взятые на себя обязательства, в том числе, по предоставлению служебных квартир для молодых артистов, добавил губернатор.