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Слияние, но не поглощение

14.10.2020 18:57|ПсковКомментариев: 0

Министр культуры России Ольга Любимова официально поддержала объединение Псковского театра драмы имени Пушкина с петербургским Александринским театром

 

То, о чем на протяжение полутора лет говорили театральные деятели и чиновники региона, наконец-то свершилось: в ходе встречи с труппой на Малой сцене театра глава Минкульта подтвердила решение об объединении двух театров: Александринского из Санкт-Петербурга и Псковского – под единым брендом «Национального драматического театра России.

«Мы несколько раз проговорили все «за» и «против», все сложности. И единогласно приняли решение, что объединение пойдет псковскому театру на пользу. – Сказала Ольга Любимова участникам встречи. - Это принципиально важная позиция Министерства культуры. Театр будет продолжать работать в новом для себя качестве. Мы начинаем большой серьезный путь вместе!».

Министр специально оговорилась, что, заботясь о дальнейшей судьбе Псковского театра драмы, необходимо помнить о театральном коллективе. Инициатива по объединению двух театров была проработана с Союзом театральных деятелей России, с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, с вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком. Сегодняшней встрече в Пскове предшествовало совещание в Министерстве культуры.

«Это объединение - инициатива самой Александринки и Псковского драмтеатра, который по праву заслуживает получение федерального статуса», - присоединился к поздравлениям сенатор от Псковской области Андрей Турчак, принимавший самое активное участие в переговорном процессе по судьбе театра. Ранее, во время экскурсии по зданию, бывший губернатор вспомнил о том, каким был театр до ремонта и реконструкции: «Когда я впервые сюда пришел, здесь были обшарпанные желтые стены».

«Нас поддержал губернатор Михаил Ведерников, мы провели колоссальную работу. Без него ничего бы не получилось. – Рассказал худрук Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев и подчеркнул: - Мы не только становимся федеральным театром, а будем работать с гуру театрального мира Валерием Фокиным. Это один из столпов нашей театральной жизни», - подчеркнул он.

В свою очередь сам худрук Александринки, мэтр российской сцены Валерий Фокин заявил: «Я верю, что с объединением с Псковским театром мы выходим на качественно новый уровень. Мы знаем разные соединения театров: удачные и нет. И никогда не было художественной  целесообразности. У нас - есть. Мы знакомы, давно посещаем Псков. Если идея есть, нужно чтобы она была осуществлена», - поделился планами Валерий Фокин. - Сейчас совместно разрабатываются положения, которые лягут в основу работы объединенного театра. Есть вопросы, их не может не быть - но это все рабочие вопросы, которые будут решены. В Псковском театре есть наработки, молодые режиссеры, мы будем обмениваться режиссурой, и не только молодой. Можно сколько угодно говорить слов, но все будет решать спектакль. Зрителю нужно разное, и это нужно понимать, экспериментальные работы обязательно должны быть в театре, им необходимо свое место».

Позже, во время беседы с журналистами министр культуры Ольга Любимова назвала процесс объединения «очень тонким», и уточнила, что тема «волнующая», и актуальна как на региональном, так и на федеральном уровнях: «Эффект от этого всегда очень мощный, и хочется, чтобы он был положительным, - добавила она, пояснив, что проблема объединения очень долго обсуждался в столице. - Сам факт объединения, безусловно, важен, но за ним стоят и экономические преобразования, которые позволят увеличить зарплату, добавить новые, яркие названия в репертуар, сделать более зрелищным, мощным декорационный цех, разнообразить сценографию постановок».

Здесь следует напомнить, что впервые об объединении Псковского театра с прославленной Александринкой под эгидой «Национального драматического театра России» заговорили в начале июня прошлого года, когда Дмитрий Месхиев попросил губернатора региона Михаила Ведерникова поддержать эту идею. Худрук Псковской драмы тогда специально уточнил, что вопрос согласован с министром культуры (на тот момент высокий пост в министерстве занимал Владимир Мединский). Кроме того, идею объединения с петербургским театром единодушно поддержала труппа Псковского драмтеатра.

В январе 2020-го произошла смена состава правительства России, включая главу Минкульта, и вопрос с объединением двух театров несколько «подзавис», а спустя полгода, в июле, коллектив Псковского театра обратился к председателю Союза театральных деятелей России Александру Калягину с просьбой не противодействовать их объединению с Александринским театром (в одном из своих комментариев Калягин назвал объединение «убийством Псковского театра драмы».

В своем послании артисты и работники театра обратили внимание председателя СТД на то, что в результате объединения псковичам удастся сохранить имя театра, его здание, труппу, руководство и репертуар, то есть это будет слияние, но ни в коем случае не поглощение, а также указали на бедственное положение, в котором оказался театр в последние годы из-за недостаточного финансирования: «Достойное поддержание театрального комплекса требует финансовых средств, иначе его ждет устаревание и обветшание. <…> Тихое убийство нашего театра уже давно происходит - безо всякого объединения: достаточно заглянуть в наши зарплатные ведомости - и вы удивитесь нашей живучести. Сколько спектаклей мы отменили или отложили на будущее из-за нехватки финансирования, сколько погибло проектов, сколько не сыграно ролей! <…> <В случае объединения> мы останемся театром в центре Пскова, театром для псковичей и гостей города - просто станем мобильнее, ярче, состоятельней. И сможем сосредоточиться на искусстве», - говорилось в письме председателю СТД России.

Александр Калягин ответил, что не намерен «блокировать объединение Псковского драмтеатра с Александринкой», подчеркнув, что право создавать, реорганизовывать и даже ликвидировать театры принадлежит исключительно их учредителям. «Если есть полнейшее единогласие всех сторон, то ни Союз, ни тем более, лично я, вмешиваться в этот процесс не собираемся», - констатировал председатель Союза театральных деятелей РФ.

По мнению театральных экспертов, объединение предоставит Псковскому театру большие ресурсы для реализации новых сценических проектов: псковичи смогут показывать свои спектакли на петербургской сцене, осуществлять ко-продукцию совместно с Александринским театром, привлекать столичных артистов в свои постановки, расширят и гастрольные и фестивальные возможности. Что касается традиционных псковских форумов - Пушкинского театрального фестиваля и фестиваля «Другое искусство», то, как заверил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, после объединения с Александринкой они останутся в региональной сетке культурных событий.

Александр Донецкий

Теги: #Псковский театр драмы
Источник: Псковская Лента Новостей
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