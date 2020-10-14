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Юрий Новохижин опасается превращения псковских артистов в «разъездную команду» после объединения театров

Актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, народный артист России Юрий Новохижин опасается превращения псковских артистов в «разъездную команду» после объединения с петербургским Александринским театром.

«Что касается опасений творческих... У меня лично существуют. Не превратились бы мы в такую разъездную команду. Там, где не может поставить свои декорации Александринский театр, будут псковские актеры загибать. Это единственное, что меня волнует», - сказал он.

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«Я скажу честно, настрадались актеры так безденежьем, бедностью, что их уже не пугают никакие перспективы плохого окончания этого дела, - продолжил Юрий Новохижин. - Потому что нельзя получать 14-15, максимально 20 тысяч. Подчеркиваю, максимально! Когда занят в хвост и в гриву репетициями и спектаклями. Поэтому тут уже не пугает никакое расставание, если оно случится».

«А так, постановочные деньги совершенно другие. Там все другое. Потом, это же первый национальный театр России. Это очень важная штука», - добавил он.