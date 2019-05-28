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Псковский академический театр драмы может получить федеральный статус

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, режиссер Дмитрий Месхиев попросил губернатора региона Михаила Ведерникова поддержать идею придания Псковскому театру драмы статуса федерального театра. На состоявшейся сегодня встрече главы региона с театральными деятелями Дмитрий Месхиев рассказал о возможности объединения Псковского театра с Александрийским театром в Петербурге и вхождения таким образом его в состав Первого национального театра России. По словам режиссера, предварительный разговор с министром культуры по этому вопросу уже был, он готов поддержать, теперь все зависит от коллектива театра.

Дмитрий Месхиев попросил губернатора поддержать присоединение Псковского театра к столичному. По словам Месхиева, взаимопонимание с этим театром достигнуто, совместные проекты уже есть, псковичи уже неоднократно играли на сцене театра. «Это было бы взлетом для нашей труппы и региона. Здесь очень много плюсов, - отметил худрук. - Расширенное правление Псковского СТД по этому вопросу уже состоялась, все проголосовали за, поэтому, если вы нас поддержите, мы будем работать на благо региона, и театр останется, конечно, на том же месте».

По словам губернатора, в данной ситуации самое важное - не потерять идентичность, но тенденция, намеченная руководством театра, правильная. В качестве примера он привел идею объединения Псковского и Изборского музеев. В целом это объединение даст другой импульс для развития, хотя полного слияния не будет. «Возможность перевести людей на финансирование по федеральным ставкам - это плюс, возможность получать средства для реконструкции - это тоже очень важно, - подчеркнул Михаил Ведерников. - С точки зрения развития театра, выхода его на новый уровень, повышения зарплат это перспективно. Главное, чтобы он не перестал быть театром Псковским. Я с вами».

Отметим, что Первый национальный театр России создан на базе старейших театров страны — театра им. Ф.Волкова и Александринского в Санкт-Петербурге.