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Сцена / Новости

Выходом на новый уровень назвал объединение с псковским театром худрук Александринки

14.10.2020 13:17|ПсковКомментариев: 0

«Я верю, что с объединением с Псковским театром мы выходим на качественно новый уровень», - заявил художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин на совещании в Пскове под руководством министра культуры России Ольги Любимовой. Встреча посвящена объединению Псковского академического театра драмы с Александринкой, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

«Мы знаем разные соединения театров: удачные и нет. И никогда не было художественной  целесообразности. У нас - есть. Мы знакомы, давно посещаем Псков. Если идея есть, нужно чтобы она была осуществлена», - поделился Валерий Фокин.

По его словам, сейчас совместно разрабатываются положения, которые лягут в основу работы объединенного театра, отметил он.

«Есть вопросы, их не может не быть - но это все рабочие вопросы, которые будут решены. В Псковском театре есть наработки, молодые режиссеры, мы будем обмениваться режиссурой, и не только молодой. Можно сколько угодно говорить слов, но все будет решать спектакль. Зрителю нужно разное, и это нужно понимать, экспериментальные работы обязательно должны быть в театре, им нужно свое место», - рассказал худрук Александринки и выразил благодарность министру культуры России Ольге Любимовой, губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и первому вице-спикеру Совета Федерации Андрею Турчаку за внимательное отношение к театральным процессам.

Теги: #Псковский театр драмы
Источник: Псковская Лента Новостей
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