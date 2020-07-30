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Александр Калягин: Я не собираюсь блокировать объединение Псковского драмтеатра с Александринкой

Председатель Союза театральных деятелей РФ (СТД) Александр Калягин ответил труппе и коллективу сотрудников Псковского Академического театра им. А. С. Пушкина (копия письма есть в распоряжении Псковской Ленты Новостей), которые ранее обратились к нему с просьбой не противодействовать их объединению с Александринским театром и включения в новую структуру «Национальный драматический театр России».

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«Ваше письмо меня до крайности огорчило. И, прежде всего, тем, как вы описываете нынешнее ужасающее экономическое положение театра и убогие зарплаты артистов. Это ужасно! И мне, конечно, понятно ваше желание найти выход из этого отчаянного положения, и, если вы решили сделать это именно таким путем, путем присоединения к другому, более обеспеченному театру, то, естественно, я не собираюсь «блокировать» это объединение с Александринским театром. Более того, хочу вас уверить: у меня и нет таких прав, а тем более задачи помешать Псковскому театру драмы «выйти на иной творческий и финансовый уровень». Это исключительно только ваше решение», - написал он псковским коллегам по театральному цеху.

Александр Калягин напомнил, что право создавать, реорганизовывать и даже ликвидировать театры принадлежит исключительно их учредителям. Он также посоветовал коллективу псковского драмтеатра обратиться в Министерстве культуры Российской Федерации как учредителю Александринского театра и в администрацию Псковской области как учредителю Псковского театра им. А.С. Пушкина.

«Решение, еще раз повторю, будет приниматься только учредителями и коллективами театров - вашего и Александринского. Другого пути просто нет. Если кого-то заинтересует позиция театрального сообщества, то СТД РФ может предоставить свою площадку для обсуждения. Только и всего. И только тогда, когда будут высказаны на этот счет разные мнения. А если есть полнейшее единогласие всех сторон, то ни Союз, ни тем более, лично я, вмешиваться в этот процесс не собираемся. Мне кажется, что это должно быть понятно и так», - подчеркнул председатель Союза театральных деятелей РФ.

«Мои дорогие! Я желаю вам преодолеть все трудности и дай Бог вам удачи! В этом мы все заинтересованы», - заключил Александр Калягин.