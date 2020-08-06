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Объединение Александринки и Псковского театра драмы - pro et contra

Для того, чтобы понять, что происходит, необходимо вернуться в июнь прошлого года. Тогда культурная общественность Псковщины впервые узнала о том, что Псковский театр драмы имени Пушкина может получить федеральный статус. О планах объединения Александринского театра Санкт-Петербурга и Псковской драмы под эгидой новой театральной структуры рассказал художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев на встрече труппы с губернатором Михаилом Ведерниковым. Худрук попросил главу региона поддержать идею вхождения Псковского театра в состав «Национального драматического театра России».

По словам Дмитрия Месхиева, предварительный разговор с министром культуры (на тот момент - Владимиром Мединским) состоялся, и министерство культуры России поддержит объединение, успех которого зависит, во-первых, от учредителя - администрации Псковской области, во-вторых, от коллектива театра, при этом расширенное правление Псковского отделения СТД (Союза театральных деятелей) единодушно проголосовало «за». «Если вы нас поддержите, мы будем работать на благо региона, и театр останется, конечно, на своем месте», - сказал Дмитрий Месхиев.

В свою очередь, Михаил Ведерников на той же встрече поддержал инициативу руководства театра, отметив, что решение правильное, и главное в этой ситуации - не потерять собственную идентичность. «Возможность перевести людей на финансирование по федеральным ставкам - это плюс, возможность получать средства для реконструкции - тоже очень важно. С точки зрения развития театра, выхода его на новый уровень, повышения зарплат - это перспективно. Главное, чтобы театр не перестал быть театром Псковским. Я с вами», - заявил тогда губернатор Псковской области.

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Объявленный в стране Год Театра оказался крайне успешным для псковской труппы: согласно цифрам, озвученным Дмитрием Месхиевым по итогам года, только на двух своих сценах, большой и малой, артисты сыграли 250 спектаклей, которые посмотрели более 30 тысяч зрителей. В рамках Театрального марафона и Театральной олимпиады на различных гастрольных площадках страны Псковский театр показал 23 спектакля, собрав 8 тысяч зрителей; принял участие в 12 театральных фестивалях, причем самых авторитетных, таких, как «Реальный театр», «Март. Контакт», Воронежский фестиваль искусств и др.

Театр организовал три фестиваля и выпустил семь премьер: от развлекательной кассовой комедии до артхауса. География гастролей была беспрецедентной: кроме Москвы и Санкт-Петербурга, Псковский театр показал свои спектакли в Севастополе, Владивостоке, Екатеринбурге, Новосибирске, Воронеже, Архангельске, Новороссийске, Новгороде и в белорусском Могилеве. «Думаю, за всю свою историю театр так активно и насыщенно не гастролировал», - подвел итоги 2019 года худрук.

Наконец второй год подряд спектакль Псковского театра - «Ревизор» в постановке Петра Шерешевского - был выдвинут на премию «Золотая маска» в пяти номинациях, в том числе и в самой престижной «Спектакль. Большая форма». Что само по себе можно расценивать как большой профессиональный успех и признание театрального сообщества России.

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Фото: wikimedia.org

На пресс-конференции в начале февраля 2020 года худрук Александринского театра Валерий Фокин, говоря о несостоявшемся объединении Александринки и Театра имени Федора Волкова из Ярославля, подтвердил готовность к объединению с Псковским театром драмы имени Пушкина. «Здесь (с отменой ранее запланированного объединения с Ярославским театром - ПЛН) вопрос закрыт. Объединение было продиктовано желанием двух худруков, там было много всяких правильных, мне кажется, мыслей, но это не произошло. Проиграли только они, я считаю. С Псковом - другая история. Это инициатива города, театра, она поддержана всеми», - заявил Валерий Фокин.

Скандальный сюжет с неудавшимся объединением Ярославского и Александринского театров с его отрицательными коннотациями неизбежно как бы «наслоился» на всю последующую историю предполагаемого вхождения Псковского театра в состав «Национального драматического театра России». Действительно, театральная и культурная общественность Ярославля, а также руководство Ярославской области весной 2019 года выступили резко против вхождения Театра имени Волкова в состав новой структуры, но у этого противодействия были свои причины. Во-первых, конфликт руководства региона с тогдашним худруком Волковского театра Евгением Марчелли, а, во-вторых, тот факт, что Ярославский театр уже имел статус федерального.

Фото: Academ.info

Все это не могло не породить некоторые негативные ожидания со стороны части псковских театралов, дескать, наш, пусть маленький, но славный театр после объединения утратит свою творческую самостоятельность, растворится в структуре более мощной Александринки. Эти опасения, в частности, выразил бывший директор Псковского театра, а ныне заместитель председателя СТД Геннадий Смирнов, в начале июня этого года заявивший в интервью ТАСС: «...присоединение (…) в качестве структурного подразделения или филиала к Александринскому театру - убийство театра. Псковский академический театр имени Пушкина прекратит свое существование как самостоятельный субъект культурной политики».

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В конце прошлой недели история получила неожиданное продолжение: Псковский театр драмы обнародовал в СМИ открытое письмо председателю СТД Александру Калягину, в котором артисты труппы и сотрудники театра (всего документ подписали 65 человек) акцентировали внимание на бедственном положении учреждения и на том, что включение в новую федеральную структуру, не разрушит, а, наоборот, спасет от неизбежных творческих потерь, даст шанс для сохранения интересного коллектива на театральной карте России.

«Мы называемся главным театром области, но наши условия куда более спартанские, чем у подавляющего большинства наших коллег, - говорится в послании. - Согласитесь, годовой постановочный бюджет академического театра, равный 7 миллионам рублей, способен потушить любые творческие амбиции. В театрах федерального подчинения, как видно из открытых источников, сопоставимые суммы равны бюджету одного спектакля. Неужели мы настолько хуже? Неужели попытка перемены участи с нашей стороны тут же приравнивается к «убийству театра» или другому тяжкому преступлению?».

Псковский театр полностью сохранит свою творческую идентичность - здание, труппу, руководство, репертуар: «Мы не собираемся превращаться ни в прокатную площадку, ни в заштатный филиал. Мы останемся театром в центре Пскова, театром для псковичей и гостей города - просто станем мобильнее, ярче, состоятельней. И сможем сосредоточиться на искусстве».

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Спустя всего сутки, 31 июля, Александр Калягин ответил труппе Псковского театра драмы, в письме он заявил, что «до крайности» огорчен «ужасающим экономическим положением театра и убогими зарплатами артистов» и не собирается «блокировать» объединение с Александринским театром: «Решение будет приниматься только учредителями и коллективами театров - вашего и Александринского. Другого пути просто нет. <...> А если есть полнейшее единогласие всех сторон, то ни Союз, ни, тем более, лично я, вмешиваться в этот процесс не собираемся».

Уже в понедельник, 3 августа, художественный руководитель Псковского театра драмы имени Пушкина Дмитрий Месхиев в интервью программе «Дневной дозор» радио «Эхо Москвы» в Пскове так прокомментировал ситуацию:

«Соль объединения для нашего театра - попасть в состав новой и очень серьезной театральной структуры, которая называется «Национальный драматический театр России», и быть его составляющей частью, которой будет и Александринка в том числе. Для Псковского театра - это просто выход из очень тяжелого финансового и иных положений. Потому что мы станем федеральным театром, у людей будут другие зарплаты, у нас появятся другие постановочные, фестивальные и гастрольные возможности. Для театра, я считаю, это очень хорошо. При том, что мы не меняем названия, мы не становимся чьим-то придатком, нас никто не поглощает. Все эти домыслы - чушь собачья! О чем мы и писали в письме Калягину. Мы остаемся со своей труппой, со своим репертуаром. Ни о каком поглощении и речи нет! Создается новая, большая, современная и, с моей точки зрения, нужная структура. Это всегда хорошо. Да, это консолидация, это синергия, это взаимодействие: у нашего театра появится постоянная площадка для выступлений в Санкт-Петербурге и Москве. Поэтому мы и решили написать письмо председателю СТД, и 100% работников театра, все, как один, это письмо подписали. Это письмо было неким объяснением, чтобы никто не боялся: никаких уничтожающих метаморфоз с нашим театром не случится. И я чрезвычайно рад ответу Александра Калягина и лишний раз могу констатировать, что он умный человек и правильный руководитель, и ответ его абсолютно четкий и исчерпывающий».

Арт-директор Псковской драмы Андрей Пронин также обратил внимание на новые преимущества, которые даст Псковскому театру драмы предстоящее вхождение в «Национальный драматический театр России»:

«Финансовая составляющая нужна театру для того, чтобы лучше работать. Что касается плюсов от объединения с Александринским театром, то они многообразны: это и значительно больший постановочный бюджет, и революционно иная ситуация с возможностью привлечения режиссеров высокого уровня, и выпуск большего числа премьер. Это - возможность проведения тренингов с артистами, новые проекты в театре и на открытом воздухе, иное сценографическое оформление спектаклей. Естественно, появятся какие-то спектакли александринцев в нашем репертуаре и на нашей сцене. То есть на какое-то время к нам будут приезжать александринские артисты и будут играть у нас. Мы, соответственно, будем показывать свои спектакли в Санкт-Петербурге. Что-то будут играть наши артисты у них, что-то их артисты у нас. Возможны совместные онлайн-проекты, какие-то проекты всероссийского масштаба. Мы о разном сейчас думаем. Допустим, о возрождении какой-то «нерепертуарной» русской драматургии. Потому что есть много прекрасных пьес, которые не ставятся, которые полузабыты. И мы, как национальный театр, естественно, должны будем заниматься возрождением и пропагандой русской культуры. На самом деле - у нас очень много идей, и я надеюсь, что объединение действительно станет неким общим импульсом, и для нас, и для, может быть, Александринки. Для того, чтобы выйти на какой-то новый творческий уровень».

Нисколько не сомневается в пользе грядущего объединения и ведущий актер Псковского театра драмы, заслуженный артист России Виктор Яковлев:

«Противников этого объединения в театре я не знаю, и не потому, что кто-то чего-то боится говорить (мы, естественно, обсуждаем этот вопрос, и у нас идут разговоры), а потому, что у нас появится новая «шапка» - «Национальный театр России» (у Александринки эта «шапка», кстати, уже есть). Так вот, когда год назад стоял вопрос об объединении Александринки и Ярославского театра, то для театра имени Волкова выгоды в этом не было никакой. Ярославский театр и так федерального подчинения, он напрямую финансируется министерством культуры. А вот Псковский театр - совсем другое дело, мы - региональный театр, и положение, в котором мы сейчас оказались, довольно сложное. Финансирует нас только бюджет Псковской области, у которого проблем выше головы, особенно сегодня, в условиях пандемии. Вхождение Псковского театра под «шапку» «Национального драматического театра России» может стать серьезным выходом. Театр станет федеральным и получит совершенно иной уровень финансирования, и совершенно иные творческие возможности».

Подчеркнем еще раз, дабы развеять все возможные опасения местных театралов и культурной общественности: Псковский академический театр драмы имени Пушкина не станет механической частью прославленной Александринки, не «сольется» и не «поглотиться», не сделается бесправным «филиалом», и уж тем более не будет «убит», как это предрекают недоброжелатели или профаны, а останется абсолютно самостоятельной творческой единицей, со своей собственной художественной концепцией, сценой, труппой и репертуарной политикой, но - в составе новой федеральной структуры - «Национального драматического театра России», то есть автономным театральным организмом с федеральным финансированием напрямую от министерства культуры и открывающимися в связи с этим принципиально иными творческими возможностями.

Мы знаем, что получить федеральный статус мечтают многие региональные учреждения культуры, что наглядно демонстрирует история Псковского музея-заповедника, который ради федерального статуса объединился с Изборским музеем-заповедником, но, как мы убеждаемся, процесс этот отнюдь непростой, и процедура (а лучше сказать - целая эпопея) по переходу объединенного музея на федеральный уровень длится уже не первый год, и конца и края этому долгоиграющему сюжету пока не видно.

В истории с выходом Псковского театра драмы имени Пушкина на федеральный уровень, как мне кажется, несмотря на все вроде бы неблагоприятные обстоятельства, как-то: январские перемены в Минкульте и затянувшиеся на несколько месяцев ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, - сохраняется оптимизм, особенно после публичной поддержки инициативы со стороны председателя СТД Александра Калягина.

Не будет преувеличением сказать, что сегодня, по сути, решается судьба Псковского театра драмы на ближайшие годы: продолжится его поступательное творческое развитие, обретение новых ресурсов - постановочных, фестивальных, гастрольных, словом, превращение в одно из заметных и значительных явлений театральной России, или все начинания вдруг оборвутся, надежды погаснут, и театр, - как это уже было однажды в 90-е, рухнет в очередное небытие?

Будем надеяться, что все внешние обстоятельства наш театр все-таки успешно преодолеет и продолжит удивлять и радовать псковского зрителя.

Александр Донецкий