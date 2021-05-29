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Новые цены начнут действовать в Псковском драмтеатре с августа

Псковский драмтеатр принял решение о 35% сокращении цен на билеты на спектакли. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 4 июня художественный руководитель Псковского драмтеатра, заслуженный деятель искусств России Дмитрий Месхиев. Новые цены начнут действовать с августа.

«Мы приняли решение сократить цены на билеты на все спектакли порядка. Цены будут ниже на порядка 35%. Хотим добиться того, чтобы самый дорогой билет на наш спектакль был не более 600-650 рублей, а самый дешевый — рублей 150», - рассказал худрук театра.

«Надеюсь, сможем продержаться с этими ценами. Театру ведь тоже надо жить и зарабатывать. Но справедливо было бы сократить цены на билеты. У театра появились новые финансовые возможности, и мы теперь не так зависим от нашего заработка», - заключил Дмитрий Месхиев.