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Дина Дабришюте Публикаций: 22
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Блоги / Дина Дабришюте

Дабришутинг: церковь, классика и кино

04.02.2022 14:56|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска новой радиопрограммы «Дабришутинг».  Она  выходит на волнах радиостанции «Эхо Москвы в Пскове (102.6 FM) раз в неделю по пятницам.  Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

 

Темы выпуска:    

  • Неправославный секс и дизайн-код города:  почему  они одинаково важны
  • Камо грядеши, Псковская областная филармония?
  • Молодежное кино бессмысленное, беспощадное и бесплатное

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем мишеням.

Не успели остыть бэдхерты россиян после публикации списка их традиционных культурных ценностей, как одна из самых ценных и традиционных организаций РФ подкинула новых перлов на вентилятор общественного мнения. Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в эфире одного федерального канала заявил, что секс-шопы надлежит запретить на государственном уровне (или как минимум регулировать их вывески). Священнослужитель назвал эти магазины «узаконенным развратом».

К теме интим-продаж владыка пришел неспроста. К нему обратился телезритель, обеспокоенный, что реклама точек продаж интимных товаров попадает в поле зрения детей. Понятно, что в публичном пространстве от православного служителя другой позиции, кроме категоричного осуждения «магазинов для взрослых», не услышишь. Ведь в церкви считается, что плотские утехи должны быть и не утехами вовсе, а естественным способом продолжения рода, и ограничений в сексе существует едва ли не больше, чем запретов употребления тех или иных продуктов.

Помним, что вера — личное дело каждого, да и внимания в данном случае заслуживает не каноническая составляющая ситуации, а реакция служителя культа на вызовы современности. Их становится больше буквально с каждым днем. Например, вопросы полового просвещения подростков и тема абортов все обостряются, проблема ранней беременности все актуальнее, а в школах что? Ни психологов, ни адекватных разговоров про ЭТО, зато есть Основы православной культуры. Но вернусь к теме. Понятно, что когда формировался церковный устав, никаких секс-шопов и в помине не было. 

Фото здесь и далее из открытых источников

Так что придется священнослужителям ориентироваться на ходу в меняющимся мире вплоть до второго пришествия. И зачастую они идут самым простым путем: запрещать, не глядя. Такие заявления звучат в светском государстве (которым пока что является РФ) дико и вызывают резкое неприятие и критику РПЦ в обществе. Вот и получается, что  отдельно взятые священники своими категоричными  высказываниями портят репутацию всей структуры, выставляя ее на посмешище. Современные люди хотят, чтобы с ними разговаривали, а не проклинали за любую неуставную мысль, чтобы объясняли что к чему, а не угрожали лишением всех обещанных райских благ. К сожалению,  говорить умеют далеко не все, а ведь только словом и можно привлечь человека в церковь. Здравое зерно в заявлении митрополита Илариона есть только одно и касается оно не столько вопросов христианской морали и нравственности, сколько внешнего вида вывесок магазинов.

Привести в порядок уличную рекламу давно пора, причем повсеместно. Дизайн-код в помощь, как говорится! Но почему-то власти  долго раскачиваются в этих вопросах. А пока пусть секс-шопы работают и так, я лично не вижу в них ничего плохого. Демографию в стране поднимать надо? Надо! Так вот пусть люди и вдохновляются. Псковичи, правда, с этой точки зрения немного обделены. Храмов у нас все-таки больше, чем магазинов для взрослых. Но и регион стареющий, так что с потребительской точки зрения все логично.

Променяла классическую музыку на спорт почти экс-директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова. 

Пока ее трудовая книжка, по слухам,  все еще в нашем регионе. Но счастье Москва для Лизы не за горами. Относиться к персоне начальницы филармонии можно по-разному. Кто-то считает ее амбициозной выскочкой, и до последнего не верил в ее возможности управленца. Я хорошо помню момент  назначения Елизаветы на должность пять лет назад и действовавший какое-то время негласный запрет для нее давать комментарии СМИ. 

Всегда ходило много слухов о персоне Барышниковой, в частности, о ее сложных отношениях с симфоническим оркестром, ансамблем русской музыки «Псков» и некоторыми работниками культуры. Но разговоры в кулуарах - это одно, а попадание филармонии в федеральную повестку, привлечение финансов для организации новых культурных мероприятий в Псковской области и открытие новых творческих площадок – это факты, которые хороши, как на них ни посмотри. Слушать классическую музыку в Пскове стало модно, зритель на концерты буквально попер косяком.

Стэнфордское научное исследование гласит, что главный союзник успеха в жизни человека – умение строить коммуникации с другими людьми. Всем мил не будешь, нужно выбирать стратегии поведения, друзей и союзников. И Лизе здесь во вкусе не откажешь. Показатель этого, и то, что она смогла найти более престижное и высокооплачиваемое место работы, чем Псковская областная филармония. Что же теперь ждет нашу провинциальную интеллигенцию, мастеров селфи из БКЗ, любителей Баха и Чайковского всех возрастов?

Обещано, что полюбившиеся форматы опен-эйров, фестиваль «Музыка на воде» и многое другое останутся в афише. Главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондинский тоже никуда не уходит, как и худрук ансамбля русской музыки «Псков» Ольга Алексеева. Но смогут ли они повышать или как минимум удерживать престиж филармонии без эффективного менеджера? Творчество – это одно, а стратегии продвижения другое.

Грамотных управленцев еще поискать. И одно дело, когда приходит новый начальник и занимается ребрендингом почти забытой народом организации, и другая ситуация, когда надо войти в курс дел в развивающейся структуре, с хорошими показателями.

Отмечу, что хоть филармония и стала интереснее за последние несколько лет, но сказать, что она удерживает крепко свою высокую планку еще нельзя. От количества проводимых мероприятий и разнообразия форматов рябит в глазах. Но всегда ли качество подготовки площадок соответствует ожиданиям? Как зритель скажу - нет. Каждый ли раз гостям мероприятий хорошо слышно и видно происходящее на сцене даже на последних рядах? Снова – нет. Наконец, почему флагманами развития филармонии сейчас являются только классическая музыка, гусли и редкие лекции приглашенных гостей?

На мой взгляд, учреждению пора развиваться не вширь, осваивая бюджетные средства и перебирая оригинальные площадки, а уйти вглубь, открывая новые возможности звучания разных музыкальных жанров в своих стенах (которые, кстати, давно пора отремонтировать). Количество локаций для звучания классики в Псковской области ограничено, как и все материальное в этом мире, а  музыкальное творчество бесконечно в формах и трактовках. Пусть оно будет реже звучать в чистом поле или средневековой башне, лишь бы было хорошо слышно всем желающим.

11 лет фестиваль «Киномания на Великой» будоражит умы молодых режиссеров области.

Этот тот самый случай, когда можно сказать «спасибо, что короткий». Длинного метра от молодых режиссеров на большом экране моя душа не вынесла бы. Ремарка: если вы увидите показы фильмов в кинотеатре «Победа» – бегите прочь. Лучше посмотреть кино с мобильника, чем сидеть морозить ноги, глядя на прыгающую картинку и силясь разобрать слова героев, звучащих как из бочки. Плохое качество показа может испортить даже хороший продукт. Последнего на фестивале в этот раз было очень и очень мало.

Конечно, творческой реинкарнации Тарковского  никто не ждет, но видео в тик-токе обнадеживают. Если много качественных роликов в соцсетях, то и на фестивали должны прислать что-то интересное. Контент-мейкер вполне себе режиссер, а их нынче куда ни плюнь.  Но на деле  даже лучшие работы (а демонстрировались только тройки победителей в каждой номинации) почти все оказались скучными. Даже посмеяться режиссерской или актерской намеренной или случайной оплошности не было повода. А это уже печально, ведь еще пять-шесть лет назад «Киномания» была фестивалем самых неординарных творческих порывов увлеченной молодежи.

Это было смешно, глупо и прекрасно! То ли нынче все разъехались из Пскова, то ли выставлять творчество на конкурсы стало немодно, когда есть интернет. А может дело в том, что денег молодым и талантливым на псковском Оскаре не раздают. И зря. Вот посмотрите, например, тут социальный ролик, признанный в этот раз лучшим на фестивале. Почему нельзя поддержать рублем или возможностью проката в СМИ неплохую социальную рекламу? Не все же властям заказывать подобный продукт у местных монстров тележурналистики, пора бы молодым и идейным дать дорог, а то уедут в столицы, непризнанные и нереализованные.

Заявлением псковских молодых талантов следовало бы заняться властям. Пока на себя эту ношу берут время от времени редкие соотечественники. Например, некто Роман Рыжов, известный в узких творческих кругах Пскова. Уроженец одного из районных центров нашей области довольно избирательно в течение нескольких лет пытается сформировать около себя сообщество культурных и молодых, о которых рассказывает в своих видео. Роман даже снял документальное кино. Описывает автор его как «фильм об одаренных людях из Псковского региона, которые выражают свое творчество в нестандартной форме».

Нестандартной формы ни в фильме Романа, ни в творчестве героев фильма я не увидела. Только попытку залететь в рекомендации. Сегодня существует много понятий, которые помогут точнее описать процессы, происходящие в творчестве, разнообразие форм подачи материала дает огромные возможности для режиссера донести свою мысль до зрителя. Проблема в том, что чаще всего этой мыслью является «посмотрите, я у мамы режиссер» или «у меня есть квадрокоптер/стедикам/13 айфон». В этом смысле видео с котиками имеют большую пользу, чем подобные киноработы. Котики хотя бы ни у кого не вызывают раздражения и не претендуют на оригинальность.

Таким получился мой обзор сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю!   

Теги: #Дабришутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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