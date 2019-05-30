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Хотите зарплату 100 тысяч в месяц?

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую вер-сию очередного выпуска передачи «Резонёр». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

Хотите зарплату 100 тысяч в месяц?

Наступило 23 октября 2008 г. Фондовый рынок находился в состоянии свободного падения, обвалившись за предшествующие пять недель почти на 30 %. Некогда уважаемая компания Lehman Brothers оказалась банкротом. Кредитные рынки практически перестали работать. Дома потеряли 40 % от своей стоимости. Безработица подскочила до невероятно высокого уровня. Сотни миллиардов долларов, находившихся в распоряжении обанкротившихся финансовых фирм, моментально исчезли. Уровень доверия к правительству оказался самым низким за весь период его оценок. Никто не мог предвидеть, что ждет их впереди.

Н.Сильвер

«Сигнал и шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие – нет»

Хотите зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц? Конечно, хотите – кто же не хочет. В старой доброй Европе такими цифрами мало кого удивишь, но для России это – весьма значительные деньги. Если вы, опять же, не москвич какой-нибудь, но происходящее внутри третьего транспортного кольца давно имеет к остальной России весьма условное отношение. А для вовсю процветающего Пскова это просто какие-то непомерные деньжищи. Особенно, когда речь идет не о доходах чиновников или депутатов, а о средней заработной плате основной массы народонаселения…

И такая зарплата – отнюдь не вымысел и не насмешка над здравым смыслом. Именно такова сегодня средняя заработная плата, согласно официальным данным статистического ведомства. Но есть, как это обычно и бывает, нюанс. Это в Эстонии такая зарплата. В маленькой соседней Эстонии, которая, по сведениям отечественных ура-патриотов не сегодня-завтра то ли попросится в состав России, то ли загнется, придавленная всеми ужасами капитализма.

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Так уж совпало, что сведения о реальных доходах собственных граждан Департамент статистики Эстонии и наш отечественный Росстат выдали буквально в один день. Данные, как вы понимаете, официальные, давайте сравним.

Начнем с «западных партнеров». Итак, средняя месячная брутто-зарплата за первый квартал в Эстонии выросла в годовом сравнении на 7,9 процента до 1 341 евро. Путем нехитрого перевода по курсу Центрального банка получаем 97 061 рубль. Рост реальной зарплаты, таким образом, составил 5,5 процента. Реальная зарплата в методиках подсчета Департамента статистики Эстонии, учитывает эффект от изменения индекса потребительских цен. Говоря по-русски, это поправка на среднегодовую инфляцию. Остается добавить, что реальная зарплата в Эстонии постоянно растет со второй половины 2011 года.

Я много слышал и читал про то, что Запад загнивает и вот-вот уже совсем сгниет, но даже не представлял, что у простых граждан при этом постоянно растет зарплата. Ни секунды не сомневаюсь, что «патриотическое лобби» сейчас нервно потирает вспотевшие ручонки и предлагает также обозначить, какие у соседей-эстонцев налоги и сколько они платят за коммуналку. Как говорится, вопрос понятен – отвечаю.

Подоходный налог в Эстонии составляет 20%. Соответственно пятую часть от суммы брутто-зарплаты среднестатистический эстонец отдает в казну. Еще 2% – это обязательные пенсионные отчисления по накопительной пенсии. 1,6% – сумма, вычитаемая из брутто-зарплаты в качестве обязательной страховке по потере работы. Это тоже обязательный минимум. В таком случае, потеряв работу, можно рассчитывать на ежемесячное пособие по безработице в размере 258 евро (18 680 рублей). Но государство поощряет граждан платить более 1,6 процента, пропорционально увеличивая в таком случае и пособие. Так сегодня в Эстонии есть безработный, чье пособие составляет 1546 евро и 28 центов (112 тысяч рублей).

Поехали дальше. Есть еще социальный налог, который составляет, на первый взгляд, устрашающие 33% брутто-дохода. Но тут очень много нюансов. Во-первых, обязанность уплаты социального налога лежит на работодателе, а не на физлицах. Во-вторых, в тело налога включены пенсионные отчисления по обязательному пенсионному страхованию и полная стоимость медицинской страховки. И в-третьих, из этой суммы следует вычесть необлагаемый налоговый минимум – 500 евро ежемесячно. В итоге не очень большая сумма получается. Кроме того, от уплаты социального налога освобождены учащиеся, многодетные и еще ряд категорий граждан.

Таким образом, получаемая «на руки» заработная плата, согласно опять же данным Департамента статистики Эстонии, в 2019 году составляет примерно 67-70 % от брутто-дохода. В переводе на евро – около 920-950 евро (+- 65-70 тысяч рублей). Это – еще раз напомню – средняя заработная плата.

Другой, казалось бы неубиваемый аргумент – стоимость коммунальных платежей. Сколько помню, ими запугивают уже лет десять, с тех пор, как псковичи стали активно посещать Эстонию и удивляться некоторой разнице между увиденным и тем, что транслируют федеральные СМИ. То, что страшилки про гигантскую стоимость «коммуналки» в Эстонии – всего лишь очередная пропагандистская ложь, установить не составляет никакого труда. Понятно, что цифры разнятся в зависимости от особенностей домов, уровня выполненной реновации жилья и тд. Поэтому снова обращаемся к официальным данным, согласно которым узнаем, что в 2018 году коммунальные платежи за 2-комнатную квартиру (45-65 кв.м.) в среднем равнялись 150 евро (10 800 рублей) в месяц. Каждая дополнительная комната добавляет к сумме примерно 30 евро. Достаточно дорого, но не сочтите за труд посчитать, сколько вы платите в месяц, с учетом всех последних новелл, вроде платежей по капремонту и «мусорного тарифа». Не будем забывать, что из крана в Эстонии течет, по сути, питьевая вода, а расходы вполне можно снизить, если немного прикрутить вентиль на батареях центрального отопления.

А теперь перейдем к данным, которые 28 мая опубликовал Росстат. Речь о финансовом положении домохозяйств, которое представлено в рамках ежеквартального обследования «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств», Исследование охватывает 48 тысяч домохозяйств.

Из этих данных следует, что у 48,2% семей в России нет финансовой возможности приобретать товары длительного пользования – денег хватает только на еду и одежду. То есть на самые обычные в 21 веке вещи – на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и тд. – зарабатываемых денег не хватает.

Пожалуй, больше всего настораживает в этой истории то, что самая высокая доля респондентов, которые не могут позволить себе товары долговременного пользования, – среди молодых семей (59,2%). Это те, кто вообще-то должны тут и демографию поднимать с колен, и прибавочный продукт экономике страны давать. Ну и вообще – им так-то жить хочется, а не выживать и приспосабливаться. И зарабатывать они хотят, чтобы хватило на стиральную машину и на смартфон. А не только на дешевые суррогатные имитаторы еды из стокового супермаркета. Очевидно, что подобное положение дело возможно только в социально и экономически нездоровом обществе.

По факту это общество встало на путь выживания и тотальной экономии. И тут любой экономист вам подтвердит, что такая стратегия в долгосрочной перспективе крайне опасна. Потому что она не оставляет возможности для развития, вложений в образование, отдых и здоровье. Вот сегодня в Пскове модно говорить о том, что какой-нибудь «Титан-Полимер» убьет нашу экологию, и люди тут начнут из-за этого рано умирать. Дамы и господа, вы извините меня за некоторый цинизм, но большинство тут будут умирать не из-за пресловутого «Титана», а просто потому, что в принципе живут плохо и бедно. Самая низкая продолжительность жизни не там, где работают химкомбинаты, а там, где бедность и нищета являются нормой жизни. Это, увы, аксиома.

Но природа людей такова, что они не желают с этой системной нищетой мириться и ищут пути выхода. Ну, как ищут. Примерно как наркоман ищет дозу, чтобы на время забыть о проблемах и почувствовать себя сверхчеловеком.

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Чтобы создать иллюзию некоторого благополучия, россияне берут кредиты. В этом, на первый взгляд, нет ничего крамольного – весь мир давно и успешно использует кредит для решения задач самого разного порядка. Но есть 2 проблемы.

Первая заключается в том, что резко вырос общий уровень закредитованности физических лиц. В 2018 году долги россиян перед банками возросли на 22,4%, до астрономической суммы в 14,9 трлн руб., продемонстрировав максимальный рост с докризисного 2013 года. По мере возрастания общей суммы долга, растет объем неплатежей и заведомо невозвратных кредитов. В итоге уровень долговой нагрузки граждан (то есть отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика) приблизился к историческому пику 2014 года, когда мы жили в совершенно иных финансовых и политических условиях.

В чем причина такого роста? По данным Центробанка причина в том, что россияне в массе своей вынуждены брать кредиты, чтобы обслуживать ранее взятые кредиты. Появился даже специальный термин – кредитная наркомания. По факту это уже вариант финансовой зависимости, замкнутый круг из которого есть только один законный выход – банкротство физлица

В этом видится вторая проблема – государственная. Когда объем неплатежей физических лиц подрывает работу финансовой системы страны и приводит к очень большим проблемам. Я напомню, что глобальный финансовый кризис 2008 года начался с банкротства трастового гиганта «Lehman Brothers», который рухнул, придавленный гигантским объемом неплатежей по выданным кредитам. А дальше сюжет развивался по принципу домино: «Lehman Brothers» обрушил еще несколько крупных банков и фондов, а те в свою очередь начали заталкивать в финансовую пропасть всех подряд без разбора.

Картина финансового мира, нарисованная Росстатом, до боли напоминает то, что происходило в США в 2006-2007 годах, накануне финансового коллапса 2008 года. Экономисты эту ситуацию называют «пузырем». Пузырь всегда лопается, вопрос – раньше или позже, но исход неизбежен…

Дополняют эту «картину маслом» данные социологических опросов, показывающих, что у среднестатистического россиянина сегодня вообще нет никаких сбережений. Основная масса людей живет в лучшем случае от зарплаты до зарплаты. В худшем случае – в кредит, слабо представляя, как будут выбираться из долговой ямы и избавляться от кредитной зависимости.

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Кому-то может показаться, что эти два сюжета – эстонский и российский – никак между собой не связаны. Увы, это не так. Что такое постоянный рост средней брутто-зарплаты и реального дохода (напомню, реальная зарплата в Эстонии растет с 2011 года)? Это увеличение покупательской способности населения, увеличение спроса в экономике. Люди зарабатывают больше, соответственно, тратят больше. Нет проблем с выплатой кредитов, лизинга и ипотеки. Банковская и финансовая система страны стабильна и надежна.

В России наоборот – крайне низкая средняя зарплата, падение реальных доходов с середины 2014 года. Финансовая безысходность вынуждает залезать в долги. Чтобы расплатиться с ними, люди берут новые кредиты, а это верный путь в финансовую кабалу. Каждый день в новостях сообщают, что Центробанк отобрал лицензию у очередного банка, который не справился с работой в российских реалиях. Банковская и финансовая система страны тяжело больны. Процент «кредитных наркоманов» растет в геометрической прогрессии.

Думаю, что нормального выхода из этой ситуации уже нет. Тем более, что власти страны делают вид, что ничего страшного не происходит, а Минфин, оторвавшись от реальности, существует на какой-то своей волне. Мне кажется, что страна накануне грандиозного финансового шухера. Когда лопнет этот «пузырь» из кредитов и долгов, трудно сказать, но в том, что он лопнет, сомнений быть не может. И вот тогда всем мало не покажется…

Константин Калиниченко