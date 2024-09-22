Происшествия

Продавец sim-карт в Печорском округе пошла на преступление ради выполнения норматива

Продавец-консультант одного из сервисных центров связи в Печорском муниципальном округе выплатит 30 тысяч рублей штрафа из-за незаконной попытки выполнения плана продаж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Известно, что сотрудница с целью выполнения плана-норматива по заключению договоров зарегистрировала две sim-карты на паспортные данные женщины без её ведома и согласия.

Свою вину гражданка полностью признала. Печорский районный суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 272 УК РФ. Женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к охраняемой законом компьютерной информации, сроком на 1 год.