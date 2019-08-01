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Коммунистический тупик

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий - Константин Калиниченко.

«Поменьше политической трескотни. Поменьше интеллигентских рассуждений. Поближе к жизни... Прямая политика - самая лучшая политика. Принципиальная политика - самая практичная политика».

В.И.Ленин

Как это обычно бывает летом в России, неумолимо приближается день выборов. Каждое второе воскресенье сентября мы кого-нибудь да выбираем. Политологи нам уже все уши прожужжали, что в этом году выборы «маленькие» - выбираем не Госдуму или региональные парламенты, а всего-навсего нескольких глав районов. Волею обстоятельств будут еще довыборы депутатов - по одному в городскую Думу и областное Собрание депутатов.

Но, вряд ли погрешу против истины, если скажу, что большинству глубоко безразлично, кого там 8 сентября будут выбирать.

Людям стали реально «до фонаря» все эти ваши выборы. Широкие слои населения покорны судьбе и, судя по всему, смирились с происходящим. Как следствие, в России прекрасно уживаются две взаимоисключающие тенденции. С одной стороны, очевидное массовое недовольство социально-экономическим развитием страны, здравоохранением, пенсионным обеспечением и, в конечном счете, уровнем жизни. С другой - какая-то животная боязнь системных изменений. Вот как так получается, когда люди в массе своей убеждены, что действующая власть неспособна изменить их жизнь к лучшему, но при этом не готовы эту власть поменять?

Фотомем: liveangarsk.ru

Я не раз задавал этот вопрос самым разным людям. Для начала исключим радикальных патриотов, готовых терпеть любые унижения ради эфемерных успехов страны на международной арене. При таких условиях спектр мнений разнообразием не поражает: обычно апеллируют к тому, что «при Ельцине и демократах в 1990-е мы чуть с голоду не подохли» или же к тому, что «а не на кого менять».

Насчет Ельцина - это спор долгий и в общем беспредметный, ибо у каждого времени свои обстоятельства. Насчет второго аргумента есть смысл призадуматься. Я попробовал смоделировать ситуацию выбора для среднестатистического россиянина, которого не очень устраивает положение дел как в стране в целом, так и в его личных делах. Вот что получилось.

Для начала я поставил себя на это место, тем более, что ломать об колено не пришлось. Мне и правда не нравится, что происходит с этой страной в последние 5 лет. На вопрос, хотел бы я другую власть в стране, я однозначно отвечаю «да». Но вот какую?

Менять эту власть на любую другую по принципу «все равно кто, лишь бы не эти» я не готов. Считаю такой подход методологически неправильным и волюнтаристским.

Этот способ смены власти характерен для стран третьего мира, чья политическая и интеллектуальная культура отличаются недоразвитостью. Здесь совершенно не следует питать иллюзий, ибо подобный путь политических перемен есть ничто иное как «наркотический эффект». В краткосрочном периоде наступает эйфория от смены ненавистной власти. Но головокружение от успехов очень быстро сменяется разочарованием и последующей «ломкой», после того как становится ясно, что сбыться радужным политическим мечтам вообще не суждено. Примеров из истории, в том числе недавней, великое множество.

Судьба «малых партий», с точки зрения планов на смену власти, достаточно незавидна. Вы, разумеется, можете верить в идеологию, например, «Яблока» или какой-нибудь «Партии возрождения России» (есть такая партия), но согласитесь, сегодня в принципе нет электоральной почвы для победы таких партий на больших выборах.

«Политические карлики» (скриншот сюжета на ntv.ru)

Где-то в политической невесомости расположились ЛДПР и «Справедливая Россия». Они вроде бы и не совсем статисты на выборах, но в серьезной политической разборке принципиально не участвуют. Решают какие-то свои, сугубо локальные задачи, и о захвате политической власти даже не помышляют.

И вот таким методом исключения мы приходим к тому, что по сути единственной обоснованной альтернативой действующей власти может являться Коммунистическая партия Российской Федерации. Это настолько очевидный факт, что вполне может считаться априорным знанием. Вот только на практике не работает, Давайте разберемся, в чем тут загвоздка.

У КПРФ очень богатая «базовая комплектация». В отличие от оппонентов, у партии солидная история. Неоднозначная и противоречивая, но у других вообще никакой нет. Коммунисты - единственная партия с внятной и понятной абсолютному большинству идеологией. Идеи Маркса-Ленина в наши дни во всем мире едва ли не на пике популярности. И речь тут не про какую-нибудь богом забытую Венесуэлу. Не секрет, что значительная часть современной западной интеллигенции, университетской профессуры являются убежденными приверженцами левых взглядов. Опять же опыт Китая многократно посрамил скептиков и на практике доказал, что под руководством Компартии отдельно взятая страна может быть абсолютно успешной в современном мире. На руку российским коммунистам и политическая невнятность потенциальных противников, и объективная усталость от «Единой России». Да и падение уровня жизни людей непрерывно продолжается с 2014 года, и даже Росстат не в состоянии скрыть этот факт. Но и при таких вводных КПРФ сегодня как никогда далека от народной поддержки и, как следствие, от власти. И вот почему.

Решил накануне зайти на сайт псковского обкома КПРФ, узнать, чем живут местные коммунисты, при помощи каких передовых политтехнологий ведут борьбу с антинародным режимом. Открывшаяся взору картина оказалась донельзя унылой и печальной. Отдельный и принципиальный вопрос – зачем вообще псковским коммунистам сайт? За скобками оставлю факт, что примерно треть ресурса занимает… пустота. Просто огромное по меркам интернета белое безжизненное пространство. Этакий коммунистический минимализм в искусстве. А что там с движухой у коммунистов?

Посетителе сайта на входе встречает бодрый баннер, на котором молодая пара хипстеров (парень, кстати, неуловимо похож на молодого Ленина) в модных майках с коммунистическими принтами призывает:

«Ты молод и энергичен? Волнует судьба Отечества? Вступай в наши ряды!»

Я на коленке прикинул, что вот, например, я вполне энергичен и по меркам компартии очень молод. Судьба Отечества мне совершенно не безразлична - в противном случае я давно жил бы где-нибудь в Австрии или солнечной Хорватии. Короче - на секунду - задумался, может и правда вступить?

Сайт kprf.pskov.ru

Но контент оперативно охладил мой пыл. Новостей у псковских коммунистов немного. Про борьбу за власть, за права трудящихся я не нашел вообще ничего. Простите, но рутинные слоганы «КПРФ против повышения пенсионного возраста» - это какой-то анахронизм. С таким же успехом можно написать, что «Миру - мир».

Основной контент - это сюжеты в духе «Поздравили жителей Карамышево с днем села». Еще там какой-то треш про установку мемориальной доски секретарю горкома КПСС и далее в том же духе. Господи, что же это за нафталин такой? За каким дьяволом, уважаемые коммунисты, вы агитируете молодежь вступать в КПРФ, если потом они видят вот это вот все? Если ваша цель состоит в том, чтобы привлечь в ряды компартии неудачников всех мастей, то, несомненно, вы на правильном пути.

Немного выбиваются из общего ряда два сюжета. Первый - митинг протеста, состоявшийся 13 июля. Основной лозунг акции, вероятно, сильно удивлял немногочисленных прохожих. «Руки прочь от Грудинина» - вот такой был этот лозунг. Нет, между делом там был стандартный компот из серии «за все хорошее, против всего плохого». Но донести это коммунисты как бы не спешили. Очень увлекательный у коммунистов митинг получился. Например, они дали толкнуть речь кандидату на муниципальных выборах от «Яблока» Николаю Кузьмину. Тот не преминул воспользоваться. А вот его оппонент на довыборах в Псковскую городскую думу по 13 округу от КПРФ Олег Луценко на митинге не выступал. Дамы и господа, вы считаете это нормальным, когда на митинге, организованном одной партией, выступает их прямой конкурент? По-моему, это какой-то сюр, но коммунисты, судя по всему, проблемы не видят. И то верно, ведь массовые мероприятия псковских коммунистов собирают обычно 50-100 человек, какие уж тут проблемы…

Второй сюжет - это официальное заявление Бюро комитета Псковского областного отделения КПРФ, в котором выражается решительный протест против возможных планов сноса памятника Владимиру Ленину при реконструкции одноименной площади в Пскове.

Думаю, многие в курсе, что снова поднят вопрос о реконструкции площади Ленина, а значит и вопрос о том, что делать с памятником вождю мирового пролетариата возвращается в региональную политическую повестку. Все это хорошо, и живой отклик читателей на опрос Псковской Ленты Новостей - наглядное тому подтверждение.

Но лично мне кажется, что все это, простите, полнейший бред и профанация деятельности. Неужели для псковских коммунистов в современных условиях не существует более важной темы, чем гипотетическая ликвидация каменного истукана с центральной площади города? У нас что, других проблем нет? В социально-экономической жизни наступил «золотой век» и полнейшее процветание? Что мешает псковским коммунистам всерьез заниматься действительно актуальными проблемами регионального здравоохранения, ЖКХ? Или, например, разобрать по полочкам, куда и на что тратятся наши скудные бюджетные средства? Оправданы ли суммы, выделяемые на те или иные цели? Вот такую деятельность, мне кажется, граждане одобрили бы.

Такое впечатление, что партия выпала в альтернативную реальность. Я отлично помню, как в 2018 году коммунисты в период кампании по выборам губернатора области сосредоточились на подготовке к празднованию 200-летия писателя И.Тургенева. Одно из главных ежегодных мероприятий в календаре псковских коммунистов - празднование Дня русского языка. Какая уж тут политическая борьба…

В тех условиях, в которых сегодня находится Псковская области, вообще не важно, оставят Ленина на площади, нарядят полинезийской принцессой или переплавят в бронзовую чушку. Регион уверенно лидирует чуть ли не во всех рейтингах депрессивности, население убывает в промышленных объемах, медицинская техника простаивает, потому что на ней некому работать, в финансовом смысле область давно уже технический банкрот. Но у псковских коммунистов главная забота - как бы не уволокли дедушку Ленина с площади и не сдали в металлолом.

Можно по-разному относиться к деятельности псковского облсовпрофа, местной несистемной оппозиции. Но они, по крайней мере, поднимают конкретные актуальные проблемы: бедность населения, нарушение гражданских прав. А КПРФ возбуждается только когда возникает очередная угроза «телу вождя».

Товарищи, тут, наверно, следует четко определиться: вы на самом деле политическая партия, уставной целью которой является борьба за власть? Или же те 10-15%, которые вам достаются исключительно за «боевые заслуги» советской эпохи, вас вполне устраивают?

Иначе все очень грустно и совершенно бесперспективно. Такая деятельность - это однозначное объяснение, почему люди утратили интерес к политике, не верят действующей власти, но и не питают надежд на перемены. Действующие политики сегодня воспринимают коммунистов не более чем случайных попутчиков и с легкостью избавляются от этого ярма при первой удобной возможности. Как, например, Иван Штылин, без малейших угрызений совести поменявший мандат депутата от КПРФ на теплое кресло чиновника от «Единой России». И до тех пор, пока коммунисты будут существовать в параллельных мирах, подобное будет нормой жизни. Просто потому, что аморфность в политике - верный путь в небытие…

Константин Калиниченко