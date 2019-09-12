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Идеологически правильное кино

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую вер-сию очередного выпуска передачи «Резонёр». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

Идеологически правильное кино

«Конечно, цензура всё-таки нужна.

Ленты контрреволюционные и безнравственные не должны иметь места»

В.И.Ленин

Все-таки не просто так Министерство культуры за глаза называют «прачечной». Первоначальный смысл, являющийся следствием «бородатого» анекдота, конечно же, в том, что чиновники от культуры часто поражают ограниченностью кругозора и полнейшей интеллектуальной беспомощностью. Но есть и второе значение – «прачечная» как место «промывки мозгов» широких народных масс. Псковской области в целом повезло. Если раньше комитет по культуре администрации Псковской области полностью соответствовал только первому значению термина, то со вчерашнего дня полным основанием претендует и на второе. Другими словами, наша «прачечная» теперь не только включает дурака в режиме 24\7, но и собирается заняться промывкой мозгов населению. Тут, конечно, нужно пояснить.

11 сентября, на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов обсуждались меры поддержки кинематографии в регионе. А конкретно – законопроект, который предусматривает рибейт, т.е. предоставление субсидий из областного бюджета организациям кинематографии на возмещение части затрат, связанных с осуществлением производства национальных фильмов на территории Псковской области. Порядок предоставления таких выплат на конкурсной основе предусмотрен действующим постановлением администрации Псковской области. В областном бюджете на эти цели уже заложено 3 млн рублей.

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Здесь следует упредить праведный гнев, вероятно, немедленно закипающий в голове обычного псковича, который понимает, что из нашего нищего областного бюджета будут финансировать чье-то кино. Ситуация далеко не так проста.

Прежде всего нужно сказать, что этот самый рибейт – изобретение давнее и совсем не российское, что уже понятно из названия. И дело это, вне всякого сомнения, правильное и нужное. При грамотной организации процесса, разумеется.

Система работает следующим образом. Кинокомпаниям будет возмещаться часть расходов на съемки в том случае, если они будут снимать фильм на территории Псковской области. Логика в том, что кинопроизводство – очень затратный процесс. Съемочные группы тратят немалые деньги именно в местах съемки фильма. По сути – это инвестиции в региональную экономику.

Съемки кинофильма в Пскове

Руководствуясь этими соображениями, многие регионы стремятся привлечь известных режиссеров к съемочному процессу на своей территории. Россия – страна большая, поэтому конкуренция тут приличная. Логично, что для облегчения выбора, регионы предлагают, что называется, дисконт и иные преференции. Рибейт – самая распространенная среди них. В глобальном смысле достаточно знать, что Голливуд в солнечной Калифорнии появился около 100 лет назад во многом благодаря рибейту. А если кто желает понять детали, как это работает на практике и какие плюсы в этом могут быть для региона, то рекомендую посетить сайты русскоязычных эстонских СМИ – там очень активно обсуждают съемки нового фильма культового режиссера Кристофера Нолана, которые проходят в Таллинне.

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Рассчитывать, что Псков когда-нибудь может стать «русским Голливудом» конечно наивно. Но, думаю, что потягаться с Таллинном будет вполне реально. У нас очень интересная и богатая «натура» – в Пскове не составит большого труда сделать фильм практически из любой эпохи. Домонгольскую Русь можно снимать в Мирожском монастыре в натуральную величину. А последствия ядерного удара и зомби-акпокалипсис без лишнего напряга и спецэффектов одним дублем снять где-нибудь на Лепешах.

Если это для вас не аргумент, предлагаю изучить список фильмов, которые снимались в Псковской области. Тарковский снимал у нас «Андрея Рублева», Балаян – «Храни меня, мой талисман», Владимир Мотыль – «Звезду пленительного счастья». На Псковщине снимали фильмы Александр Рогожкин, Николай Губенко, Дмитрий Месхиев, прекрасный латвийский режиссер Алоиз Бренч. И делали это без всякого рибейта. Потому, что удобная логистика, прекрасная натура. Совершенно непонятно, как поднимать местную экономику, но для развития кинематографа на самом деле есть все условия.

В общем ситуация понятная, на горизонте замаячил вполне понятный профит. Губернатор тут всеми силами способствует реализации идеи. Основная задача – не испоганить благое начинание. И вот на этом этапе в дело вмешалась руководитель областного комитета по культуре Жанна Малышева. Далее цитата: «Поддерживаться будут только те картины, которые получили статус национального фильма и содержат идеологически верные, правильные вещи».

По-моему, от этой фразы сразу веет нафталином, серостью и каким-то запредельным узколобым догматизмом, который трудно представить у нормального чиновника и просто грамотного человека. А еще махровым совком веет, в худшем смысле слова. Давайте во всем этом попробуем разобраться.

Прежде всего такой подход убивает на корню саму идею рибейта как метода превращения Псковской области в одну из кинематографических столиц России.

Вы только представьте режиссеров (Андрея Звягинцева, например), которые приходят на прием к Жанне Малышевой и докладывают, что они претендуют на возмещение части затрат, потому как планируют снимать «идеологически правильное кино». Затем выслушивают ее рекомендации, что нужно подправить, чтобы фильм мог рассчитывать на денежную компенсацию и, кряхтя и матерясь, в спешке правят сценарий.

Сомневаюсь, что таким подходом мы привлечем сюда новых кинематографистов.

Один из главных вопросов – а судьи кто? Назовите имена беспристрастных экспертов, которые будут решать, является ли фильм верным с идеологической точки зрения? Ну, я могу предложить варианты: например, доктор культурологии Александр Иванович Голышев. Журналист и искусствовед Юрий Стрекаловский. А может быть известный культуртрегер Александр Донецкий? Подозреваю, что не получится у них сформулировать единое экспертное мнение. Можно еще Общественную палату спросить – там точно заседают идеологически выверенные и построенные граждане. Согласитесь, что любой «худсовет» в данном вопросе будет выглядеть как сборище чудаков.

Подумайте, как ответить на вопрос, является ли конкретный кинофильм – правильным с идеологической точки зрения. Какими критериями можно это определить? Возьмем для примера фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» – это правильное кино? Одним кажется, что «Левиафан» – это библейская притча, гениально переложенная на российские реалии, прекрасный фильм о жизни и нравственности. Другие увидели в нем только лишь попытку режиссера собрать урожай различных «Оскаров», путем «модного на Западе» тренда на очернение российской власти и Русской православной церкви. А третьи вообще не увидели ничего, кроме российской провинции, беспробудно пьющей с горла паленую водку. И здесь тоже не вполне ясно: отражение ли это объективной реальности или попытка унизить русского человека, пошатнуть устои и раскачать лодку…

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Есть такой современный фильм «28 панфиловцев». Так вот режиссер этого фильма сказал: «Мы сняли идеологически правильное кино. Совершенно неважно, что, возможно, не было никаких панфиловцев. Зато есть опорная национальная легенда. Что-то вроде национального кода…».

Понимаете, в чем смысл? С точки зрения идеологии историческая достоверность и факты не имеют ни малейшего значения. Лишь бы русские были всегда хорошие, а «пиндосы» – плохие. Такими темпами мы оперативно вернемся в худшие времена кинематографа совдепии, где за пределами биполярного мышления и пещерной ненависти ко всему, что не вписывается в квадратные идеологические рамки, нет вообще ничего.

Немного меня еще удивляет способность наших чиновников к стандартному оруэлловскому двоемыслию. Они, как никто другой, любят иронизировать, например, над современными украинскими фильмами и учебниками. Действительно, мысль о том, что «украинцы своими руками вырыли Черное море» довольно-таки смешная. Зато для определенной части украинского общества она выглядит идеологически правильной. Так зачем же наступать на те же грабли и уподобляться идейным дуракам?

К сожалению, то, что мы отлично умеем смеяться над глупостями наших соседей, никак не мешает нам наступать ровно в такое же дерьмо. Кстати, закон об «идеологически правильном кино» существовал только в одной стране – в Германии в 30-40-е годы прошлого века. Не провожу тут совершенно никаких аналогий, но тенденция, честно говоря, очень плохая. Если сюда добавить, что на минувшей неделе министр просвещения Ольга Васильева заявила, что «историю в школе должен преподавать тот, кто ее любит, а не обязательно профессиональный историк», то становится совсем тревожно за и без того не совсем еще окрепшие мозги дорогих россиян. Только представьте, какая каша будет в голове человека, воспитанного «любителями истории» и на «идеологически правильном кино»…

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Добавлю, что не так и давно, в советскую эпоху, подобная идеологическая штурмовщина привела не только к искажению истории, но и запрету многих жизненно важных отраслей науки, признанных «продажными девками империализма». «Совки», руководствуясь идейными соображениями, уничтожили советскую генетику, поэтому в области сельского хозяйства мы находимся в каменном веке, даже по сравнению с ближайшими соседями и по сей день не понимаем, что делать с борщевиком. И не было в СССР такой отрасли науки и культуры, которую не обескровили бы идеологические чистки.

Так что же – семимильными шагами «назад в СССР»?

Константин Калиниченко