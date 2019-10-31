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Блоги / Константин Калиниченко

Вы больше не будете бедными

31.10.2019 18:16|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую вер-сию очередного выпуска передачи «Резонёр». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Передо мною встал кошмарный образ мира, в котором дважды два будет столько,

сколько скажет вождь. Если он скажет пять – значит так и есть, пять».

Дж. Оруэлл «1984»

Уже в самом ближайшем будущем абсолютное большинство россиян разбогатеет. При этом многие в очень короткий период времени преодолеют барьер между бедностью и достатком. Им даже не придется на это затратить ни малейшего усилия. Об этом позаботится наше, вне всякого сомнения, социальное государство…

Если вы сейчас решили, что автор, мягко говоря, не в себе или же я тут решил прочитать отрывок из ранее неопубликованного произведения неизвестного писателя-фантаста, то нет. Речь пойдет о новой инициативе нашего правительства, которое все никак не может оставить богоизбранный народ в покое.

источник: memesmix.net

Думаю, многие еще не забыли, как неделю назад мы активно обсуждали новость (хотя какая же это новость), что россияне вообще довольно-таки бедные граждане. В тот момент, когда жарким африканским странам широким жестом были списаны долги на общую сумму 20 млрд долларов, довольно неожиданно выяснилось, что почти половина ныне живущих россиян в реальной жизни могут позволить себе только еду и одежду. И еще заплатить налоги. Вот это нормально мы с коленок встали.

В официальной трактовке новость, разумеется, причесана и звучит следующим образом: «49,4% российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели)… Самая высокая доля респондентов, которые не могут позволить себе товары долговременного пользования, – среди семей, состоящих только из неработающих пенсионеров, многодетных и неполных семей…».

Человек, который непрерывно смотрит федеральные телеканалы в этот момент, вероятно, должен задаться вопросом: что это вы, соотечественники, все какие-то «испытываете трудности», когда только слепой не видит успехов отечественной экономики? Однако на память приходит еще одна, не менее резонансная росстатовская история. Напомню, в начале апреля этого года главное статистическое ведомство проинформировало, что «порядка 79,5% семей сталкиваются с проблемами в приобретении необходимого минимума товаров, 35,4% не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон…». В Кремле по поводу этих нелицеприятных цифр имела место рефлексия, по итогам которой от руководства Росстата потребовали объясниться, действительно ли все так сильно запущено и почему благосостояние россиян измерялось сапогами и ботинками.

В тот раз историю как-то замяли, руководство Росстата отделалось легким испугом. Но тут мы, похоже, имеем дело с тенденцией, что бы нам не вещали с голубых федеральных экранов.

Вообще согласитесь, информация о том, что примерно каждому второму в этой стране хватает денег только на поесть и заплатить налоги (сначала, ясное дело, налоги, а потом уж и все остальное), звучит крайне унизительно и нелицеприятно. Особенно для страны, которая пытается диктовать свою непреклонную волю остальному мировому сообществу, параллельно отпуская немалые финансовые грехи африканскому континенту.

Как вы понимаете, в такой ситуации правительство не могло остаться в стороне. Отреагировало, надо сказать, незамедлительно и по существу. И вместо того, чтобы всерьез озадачиться повышением благосостояния россиян, решило пойти другим путем. Минэкономразвития, которое с некоторых пор у нас повелевает Росстатом, просто дало указание изменить методику расчета бедности. Шах и мат вам, дамы и господа. Если мне не изменяет память, до такого не додумались даже представители «Внутренней Партии» в романе Джорджа Оруэлла «1984» – там просто умело манипулировали цифрами.

В общем в самое ближайшее время Росстат начнет считать бедных нормально и правильно, а не как раньше. И нет никаких сомнений, что огромная масса простых россиян внезапно для себя выяснит, что никакие они не бедные, а вполне, так сказать, ничего себе. Чисто психологически это даже радует – согласитесь, всегда приятно осознавать, что ты представитель какого-нибудь «среднего класса». И если раньше ты был самый обычный российский нищий пенсионер, то теперь ты – «обеспеченный гражданин на заслуженном отдыхе». Есть повод для роста самооценки.

Но тут есть такой нюанс, что выпадение из разряда условных бедных в нашей стране неизбежно влечет за собой лишение различных льгот, права на субсидии и иные формы социальной поддержки. На практике это может означать, что «зажиточному рантье» будет не хватать не только на обувь, но уже и на еду…

Особый цинизм этой новости в том, что она по времени совпала со списанием долгов странам африканского континента. Логика такого решения тривиальна – эти долги, так или иначе, невозвратные. По иронии судьбы, Россия обычно берет в долг у стран и организаций, которые умеют неукоснительно истребовать свои деньги с процентами до последнего цента. Мы же всегда спонсируем каких-то, мягко говоря, ненадежных клиентов, которые или начинают строить коммунизм, толком не расставшись с первобытнообщинными практиками, или внезапно проникаются любовью к России и почему-то за эту любовь сразу просят немалые деньги.

Мне приходилось не раз слышать, раз уж эти долги все равно невозвратные, их нужно было списывать, а за это Россия получит необходимую лояльность этих африканских стран на международной арене. Это все очень хорошо, особенно меня радует воодушевление простых россиян от того, что теперь наша страна не одинока, и на международной арене у нее есть надежный африканский тыл. Но тут имеется некоторое дежавю. На излете советской эпохи была аналогичная история с долгами «дружественных африканских стран» и полностью идентичная риторика про «друзей на международной арене». Но стоило только Советскому Союзу треснуть по швам, как первыми, кто нас предал, оказались эти самые «африканские друзья и братья», которые незамедлительно выкинули на помойку социалистические лозунги и развернули свою грязную протянутую ручонку в сторону более щедрого дядюшки Сэма. Лично я не испытываю никаких иллюзий на предмет того, что все эти африканские диктаторы, одинаковые с лица, нам мило и подобострастно улыбаются лишь до тех пор, пока им в карман капает из российского бюджета. А иссякнет поток – немедленно развернутся к нам пятой точкой, тем более, что на этот счет у них имеется немалый опыт.

Но вернемся из солнечной Африки на суровую российскую землю. Давайте посмотрим, в чем суть новой росстатовской методики подсчета бедных. В ее основу решено положить отнюдь не уровень оплаты труда по отраслям или, например, соотношение доходов и расходов отдельного домохозяйства. Все это в прошлом. Новая методика будет опираться на данные Федеральной налоговой службы, Фонда обязательного медицинского страхования и Пенсионного фонда. Другими словами, если за вас работодатель производит отчисления в соответствующие структурные фонды, то ваши шансы попасть в число бедных, скорее всего, незначительны.

Внешне намерения авторов инициативы исключительно благие – повышение качества статистики бедности, а также усиление адресности социальной помощи от государства. Для этого Росстат ежегодно будет сопоставлять и подтверждать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения от Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда России. Интеграция этих данных будет происходить на этапе окончательной оценки уровня бедности. А итоговые отчеты будут публиковаться 29 декабря.

Как это у нас обычно бывает, в теории звучит отлично, а на практике очень интересная ситуация складывается. Давайте рассмотрим это предметно.

Вот представьте себе, что у человека имеется недвижимое имущество в виде квартиры и автомобиль. Очень часто эти покупки совершаются через программы ипотечного либо иного кредитования. Не от хорошей жизни – мы все прекрасно знаем, что иного способа приобрести жилье, кроме кабальной ипотеки, у обычного псковича просто нет. Но налоговая служба таких нюансов не различает. Она видит, что гражданин платит налог за квартиру, транспортный налог. И автоматически подразумевает, что владелец собственной квартиры и личного автомобиля априори не может быть бедным. Вот вам простой пример, как будет работать новая методика. Пойдем дальше.

Совершенно непонятно, как будет работать эта методика в отношении многодетных семей. Предположим, семья на двоих зарабатывает 70 тысяч рублей. Номинально это не так и плохо. Но представьте, что в этой семье трое детей. И опять же налоговая служба увидит только сумму подоходного налога в справке по форме 2НДФЛ и сочтет, что человек, зарабатывающий в Псковской области 35 тысяч рублей в месяц, как минимум ни в чем не нуждается.

Авторы методики на словах обещают учесть все возможные нюансы. Нам обещают, что ведомство будет не просто тупо брать информацию из налоговой, но и проводить сложный структурный анализ материального положения россиян. Предполагается изучать и анализировать информацию об условиях жизни, финансовом положении и условиях трудовой деятельности по трем целевым группам: семьи с детьми в возрасте до 18 лет, в том числе с детьми до трех лет и до семи лет; граждане старшего поколения; женщины с детьми.

Звучит это красиво, но давайте вспомним хотя бы один пример, когда это в России получалось «учесть все возможные нюансы»?

Вполне вероятно, что я тут сгущаю краски, и Росстат нам сейчас подготовит если не идеальную, то вполне грамотную и качественную методику расчета уровня бедности.

Но есть один простой как абордажный лом вопрос: почему, когда государство выясняет, что в у нас имеется проблема, оно озадачивается не решением этой проблемы, а методикой ее сокрытия? Почему вместо повышения уровня благосостояния граждан, который неуклонно падает уже, кажется, 6-й год подряд, нам просто предлагают по сути игры в терминологию и цифровые манипуляции?

Лично у меня только один ответ. Власть просто не понимает, что делать и как решать проблему бедности основной массы населения. И вот это, мне кажется, реальная проблема…

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
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